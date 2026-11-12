Besplatna pravna pomoć u Pančevu: Kako da je građani dobiju

Služba besplatne pravne pomoći u Pančevu, koja postoji duže od dve decenije, mesečno pruži savet ili zastupanje za stotinak građana. Služba ima dugu tradiciju pomaganja građanima koji zbog teškog materijalnog položaja ne mogu da plate advokatske usluge.

Prema rečima advokatice Biljane Bjeletić, ova vrsta podrške u Pančevu razvijala se još kroz međunarodne projekte, mnogo pre usvajanja Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.

Uprkos dugom postojanju, informisanje građana o mogućnosti da besplatno dobiju pravne savete, pa i zastupanje pred sudom, i dalje je veoma važno.

„Profil ljudi koji se javljaju za zastupanje nije se drastično promenio u toku ovih 20 godina,“ objašnjava Bjeletić, prenosi RTV.

Kriterijumi za dobijanje pomoći

Kada je reč o savetovanju, svaki građanin ima pravo da besplatno dobije pravni savet iz svih oblasti prava. S druge strane, za besplatno zastupanje potrebno je ispuniti određene zakonske kriterijume.

„Prvo se odnosi na finansijski momenat, to je visina primanja koja je trenutno ograničena na minimalnu zaradu,“ ističe naša sagovornica. Pored toga, postoje i osetljive kategorije koje ne moraju da dokazuju visinu primanja.

U tu grupu spadaju lica bez roditeljskog staranja, žrtve porodičnog nasilja, osobe sa invaliditetom, lica bez ličnih dokumenata, žrtve trgovine ljudima, izbeglice i migranti. Pravo imaju i osobe protiv kojih je pokrenut postupak prinudnog iseljenja ili lišenja poslovne sposobnosti.

Najčešći problemi Pančevaca

Građani Pančeva najčešće traže besplatno zastupanje zbog porodičnih predmeta. Bilo da je reč o razvodu, primarni problem uglavnom je nedavanje izdržavanja.

„Imajući u vidu da postoji mogućnost i pokretanja krivičnog postupka zbog krivičnog dela nedavanje izdržavanja, i taj broj predmeta se povećao,“ dodaje Bjeletić.

Pored porodičnih spornih odnosa, ove godine je zabeležen porast upravnih predmeta u vezi sa upisom u katastar nepokretnosti. Penzioneri se često obraćaju zbog ostvarivanja prava iz penzijskog osiguranja, posebno lica koja su radila u inostranstvu. Brojni su i radni sporovi.

Angažman advokata i procedura

U rad Službe trenutno je uključeno oko 45 pančevačkih advokata. Broj se menja u zavisnosti od mogućnosti, jer je naknada za ovaj rad simbolična. Ohrabruje činjenica da je među njima dosta mladih advokata spremnih da pomognu.

Služba besplatne pravne pomoći nalazi se u Zmaj Jovinoj ulici broj 29 i otvorena je svakog radnog dana od 9 do 13 časova.

„Građani mogu direktno da se obrate za pravni savet. Ukoliko postoji potreba da se odobri i besplatno zastupanje, onda mu se pomogne da se podnese zahtev opštini,“ kaže sagovornica i dodaje da pravnik u opštini proverava ispunjenost uslova i donosi rešenje o besplatnom zastupanju.

Ova institucija ostaje važan oslonac onima kojima je pravda često nedostižna zbog materijalnih prepreka, pružajući podršku i savetovanje onda kada im je najpotrebnije.

(RTV)