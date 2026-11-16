Vesti Južni Banat

Fondacija Hemofarm raspisala konkurs za 10 studentskih stipendija

18:00

16.11.2026

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Foto: Hemofarm
Foto: Hemofarm

Fondacija Hemofarm raspisala je konkurs za dodelu 10 stipendija za školsku 2026/2027. godinu, namenjenih studentima završnih godina osnovnih i integrisanih akademskih studija. Konkurs je otvoren do 30. novembra, a izabranim akademcima nudi finansijsku podršku, mentorstvo i stručnu praksu.
Pravo prijave imaju studenti koji su prvi put upisali završnu godinu studija na državnim medicinskim, farmaceutskim, tehnološkim, hemijskim, biološkim i tehničkim fakultetima elektro i mašinskog usmerenja. Osnovni uslov za učešće na konkursu je prosečna ocena najmanje 8,50 ostvarena tokom dosadašnjeg studiranja.
Izabrani stipendisti postaju deo programa za obrazovanje „Možeš i ti“, koji obuhvata mesečnu finansijsku podršku, rad sa mentorom i mogućnost obavljanja stručne prakse. Na taj način priključuju se zajednici od gotovo 4.000 mladih lidera, od kojih mnogi danas rade na rukovodećim pozicijama u Hemofarmu i zdravstvenom sistemu.
Proces prijavljivanja odvija se u dve faze:
Prva faza: Kandidati popunjavaju elektronski obrazac na veb-sajtu Fondacije Hemofarm i dostavljaju biografiju, motivaciono pismo i saglasnost za obradu podataka o ličnosti.
Druga faza: Nakon selekcije prijava, kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na testiranje i individualne razgovore, uz obavezu dostavljanja odgovarajuće dokumentacije na uvid.

Zainteresovani studenti prijave mogu podneti putem zvaničnog veb-sajta Fondacije Hemofarm najkasnije do 30. novembra 2026. godine.
(Pančevac)

 

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Fondacija Hemofarm konkurs za stipendije program Možeš i ti stipendije za studente Stručna praksa

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