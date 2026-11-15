Pritvor osumnjičenom da je u kući u Kačarevu držao drogu radi prodaje

Više javno tužilaštvo u Pančevu je danas donelo naredbu o sprovođenju istrage protiv osumnjičenog N. G. (30) iz Kačareva, zbog postojanja sumnje da je u svojoj kući držao opojne droge radi prodaje, a osumnjičenom je i određen pritvor do 30 dana.

Osumnjičenom da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga se stavlja na teret da je dana 13. novembra 2026. godine oko 17.30 časova kući u kojoj živi u Kačarevu neovlašćeno držao radi prodaje opojne droge marihuanu u količini od tri kilograma i 163 grama, amfetamin u količini od tri kilograma i 752 grama, i MDMA – ekstazi i ketamin u količini od 80 grama, kao i vagicu za precizno merenje.

Nakon saslušanja osumnjičenog u Višem javnom tužilaštvu u Pančevu, Viši sud u Pančevu je po predlogu tužilaštva odredio pritvor osumnjičenom u trajanju do 30 dana zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticajem na svedoke.

(Pančevac/Tanjug)