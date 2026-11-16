Dom zdravlja: Uspešno završen projekat „Uhvati ritam srca“

Današnjom akcijom ispred Doma zdravlja Pančevo uspešno su završene aktivnosti u okviru projekta „Uhvati ritam srca“.

„Ova akcija bila je poslednja u nizu aktivnosti realizovanih tokom projekta, sa zajedničkim ciljem da podignemo svest o značaju prevencije kardiovaskularnih bolesti, redovnih zdravstvenih kontrola i usvajanja zdravih životnih navika“, piše na Instagram stranici Doma zdravlja Pančevo.

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Kroz razgovore sa građanima, merenje krvnog pritiska i savetovanje, još jednom su podsetili koliko je važno osluškivati svoje telo i brinuti o zdravlju na vreme.

Zahvalili su se svim građanima koji su učestvovali u njihovim aktivnostima, kao i zdravstvenim radnicima i saradnicima koji su svojim angažovanjem doprineli uspešnoj realizaciji projekta.

„Projekat se završava, ali naša briga o zdravlju se nastavlja! Jer svaki otkucaj je važan. Čuvajmo svoje srce“, zaključili su iz Doma zdravlja.

(Pančevac)