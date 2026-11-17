Celokupan prihod od manifestacije, u iznosu od oko 61.000 dinara namenjen je za lečenje Aleksandre Ruvčevski.

Petu „Štukijadu“, održanu na Tamišu kod Jabuke, obeležili su dobro druženje, sportsko nadmetanje i humanost.

Na tročasovnom ribolovačkom takmičenju, uprkos vetrovitom vremenu koje je otežavalo pecanje, učestvovalo je 25 ribolovaca iz Jabuke, Pančeva i okolnih mesta, a celokupan prihod od manifestacije, u iznosu od oko 61.000 dinara namenjen je za lečenje Aleksandre Ruvčevski.

Manifestacija, koju je i ove godine organiazvoalo udruženje „Tamiš u Jabuci“, okupila ljubitelje sportskog ribolova koji su se nadmetali u lovu štuke, ali je njen značaj odavno prevazišao samo sportski karakter.

– Drago mi je što je ovoliko ljudi došlo da podrži i učestvuje na ovoj manifestaciji. Peta „Štukijada“ je najbrojnija do sada, sa 25 takmičara, što nas posebno raduje. Bilo je učesnika iz Pančeva i okoline, ali najviše iz Jabuke. Zahvaljujem se svima koji su se odazvali i pokazali da, osim ljubavi prema ribolovu, imamo i želju da pomognemo onima kojima je pomoć potrebna – rekao je jedan od glavnih organizatora i predsednik Saveta MZ Jabuka Slobodan Ilić.

On je podsetio da vremenski uslovi nisu bili naklonjeni takmičarima, jer je jak vetar tokom nadmetanja znatno otežavao boravak na vodi i sam ribolov.

– Svi znamo da je vetar najveći neprijatelj ribolovaca, ali šta je tu je. Najuporniji smo i ne odustajemo. Bilo je ulova, a najvažnije je da smo se okupili u ovolikom broju. Nadamo se da će se manifestacija nastaviti i narednih godina, da će nas biti još više i da će nagrade biti još vrednije – kazao je Ilić.

Nakon tri sata nadmetanja, na jabučkoj plaži kod Skele obavljeno je merenje ulova i proglašeni su najuspešniji takmičari.

Prvo mesto osvojio je Božidar Stojovski iz Jabuke, sa štukom teškom 780 grama i dužine 44 centimetra.

Drugo mesto pripalo je njegovom sugrađaninu Slobodanu Trajkoviću, koji je ulovio smuđa od 570 grama, dok je treće mesto zauzeo njegov prezimenjak Nebojša Trajković.

Pobednicima su uručene nagrade koje su obezbedili prijatelji manifestacije, a organizatori su se potrudili da za učesnike pripreme i zajedničko druženje nakon takmičenja.

Poseban doprinos tom delu programa dao je Stanko iz Glogonja, koji je za učesnike i posetioce pripremio vrhunski svadbarski kupus.

Iako je takmičenje bilo u znaku sportskog nadmetanja, organizatori su posebnu pažnju posvetili pravilima koja štite riblji fond.

Ulovljena riba tehnikom „džigovanja“ nakon merenja vraćana je živa u Tamiš, a u plasman su mogli da uđu samo primerci koji ispunjavaju propisane uslove i minimalnu dozvoljenu meru.

Svaki takmičar nastupao je pojedinačno, čak i kada je u čamcu bio sa još jednim ribolovcem, dok je za učešće bilo potrebno posedovati važeću ribolovačku dozvolu i sopstveni čamac.

Za Slobodana Ilića i članove udruženja „Tamiš u Jabuci“ najvažniji rezultat pete Štukijade nije bio samo plasman na takmičenju već i zajedništvo koje je još jednom pokazalo koliko jedna lokalna manifestacija može da znači.

– Kompletan prihod od oko 61.000 dinara ide u humanitarne svrhe, za lečenje naše Aleksandre. Nije važno da li je neko učestvovao u takmičenju ili je samo došao da nas podrži, svaka kotizacija i svaki prilog namenjeni su toj akciji. Naši prijatelji su pripremili nagrade, ali i sve za druženje posle takmičenja, pa im se svima još jednom zahvaljujem – poručio je Ilić.

(Opširnije u sledećem štampanom izdanju „Pančevca“)

(Pančevac/J. Filipović)

Peta „Štukijada“ 15. novembra na Tamišu s humanitarnim predznakom

Jabuka: Četvrta „Štukijada“ 21. decembra