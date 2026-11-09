Peta „Štukijada“ 15. novembra na Tamišu s humanitarnim predznakom

Ljubitelji sportskog ribolova okupiće se u nedelju, 15. novembra, na plaži Skela u Jabuci, gde će biti održana peta „Štukijada“.

Takmičenje u lovu štuke organizuju Udruženje građana „Tamiš u Jabuci” i Mesna zajednica Jabuka, a posebnu vrednost ovogodišnjoj manifestaciji daje njen humanitarni karakter, budući da će sav novac prikupljen od kotizacija biti namenjen u humanitarne svrhe.

Takmičenje će početi u 8 sati, a ribolovci će imati tri sata da pokažu svoje umeće i pokušaju da ostvare što bolji ulov.

Završetak je predviđen za 11 sati, kada će na istom mestu biti obavljeno merenje ulova i proglašeni pobednici.

Kotizacija za učešće iznosi 1.000 dinara po takmičaru, a svaki učesnik takmiči se pojedinačno, čak i ukoliko u čamcu boravi sa još jednim ribolovcem.

Organizatori su predvideli da u jednom čamcu mogu biti najviše dva takmičara, pri čemu se ulov svakog od njih evidentira zasebno.

Prema pravilima takmičenja, svi učesnici moraju imati važeću godišnju ili dnevnu ribolovačku dozvolu, a dužni su i da obezbede sopstveni čamac.

Dozvoljen je ribolov živim i veštačkim mamcima, dok je upotreba mreža za hvatanje živih mamaca u čamcima zabranjena.

Posebno se vodi računa o očuvanju ribljeg fonda.

Sva ulovljena riba nakon merenja mora biti živa vraćena u vodu, dok se uginuli primerci ne boduju i ne uzimaju u obzir prilikom utvrđivanja plasmana.

U takmičarski zbir ulaze samo odrasli primerci, odnosno ribe koje su veće od minimalne dozvoljene mere. Do merenja, ulov se čuva u mrežastim čuvarkama ili na odgovarajućim kopčama za čuvanje ribe.

Dužina ribe meri se od vrha usta do korena repa, a merenje se obavlja pred svedocima, odnosno drugim učesnicima i sudijama.

Predviđena je i mogućnost ponovnog merenja, dok se u slučaju drugačijih uslova ulov može dokumentovati fotografisanjem ili video-snimkom.

Sudije tokom takmičenja imaju pravo da provere da li se učesnici pridržavaju propisa i utvrđenih pravila, a njihovo kršenje povlači diskvalifikaciju.

Organizatori su predvideli i posebne mere bezbednosti: u slučaju vremenskih nepogoda takmičenje može biti privremeno prekinuto, a učesnici će, prema proceni organizatora, biti obavezni da odlože opremu do njegovog nastavka.

Zainteresovani ribolovci mogu se prijaviti i dobiti dodatne informacije putem telefona 013/2624-046 i 069/102-27-88.

Peta „Štukijada“ još je jedna prilika da se ljubitelji ribolova okupe na Tamišu, ali i da kroz zajedničko druženje i sportsko nadmetanje podrže humanitarnu akciju.

(Pančevac/J. Filipović)

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