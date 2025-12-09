Jabuka: Četvrta „Štukijada“ 21. decembra

Četvrta „Štukijada“ biće održana u nedelju, 21. decembra, na jabučkom delu Tamiša, u organizaciji Udruženja građana „Tamiš u Jabuci“ i Mesne zajednice Jabuka. Početak takmičenja je od 8 sati na plaži „Skeli“, a završava se u 11 sati, gde će biti i proglašenje pobednika.

Na jabučkom delu obale Tamiša, na plaži „Skela“, u nedelju 21. decembra održaće se četvrta „Štukijada“. Manifestacija je posvećena sportskom ribolovu na ribe grabljivice koje nastanjuju Tamiš, prvenstveno štuke. Takmičenje počinje u 8 časova, a završava se u 11, kada će uslediti proglašenje pobednika, rekao je Slobodan Ilić – predsednik Mesne zajednice Jabuka.

Takmičari moraju imati važeću dozvolu za ribolov, a ulovljena riba se nakon merenja živa vraća u Tamiš; boduju se samo primerci iznad minimalne dozvoljene mere, pri čemu se dužina meri od vrha usta do korena repa. Dozvoljeni su živi i veštački mamci, a svaki takmičar obezbeđuje čamac bez mreža za mamce, u kojem mogu biti najviše dva učesnika. Nepoštovanje pravila povlači diskvalifikaciju, dok sudije imaju pravo kontrole i ponovnog merenja, dodao je Ilić.

Najbolja tri takmičara biće nagrađena vrednom pecaroškom opremom, a posebna nagrada predviđena je i za najmlađeg ribolovca. Očekuje se najmanje 30 učesnika, a kotizacija za učešće iznosi 1000 dinara. Organizatori događaja su Udruženje građana „Tamiš u Jabuci“ i Mesna zajednica Jabuka.

(Pančevac)