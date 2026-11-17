Reč je o avionu „Mig-29“, koji je pripadao 204. vazduhoplovnoj brigadi stacioniranoj na aerodromu u Batajnici.
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Avion Vojske Srbije srušio se između Nove i Stare Pazove, nezvanično saznaje N1. RTS prenosi da je poginuo pilot.
Reč je o avionu „Mig-29“, koji je pripadao 204. vazduhoplovnoj brigadi stacioniranoj na aerodromu u Batajnici.
Na mestu nesreće nalaze se pripadnici Vojske Srbije, policije i Vojne policije, kao i vatrogasci i ekipe Hitne pomoći.
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Nema još uvek zvaničnih informacija o uzroku pada aviona.
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