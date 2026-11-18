Članice Udruženja žena „Etno kutak 2015“ iz Kačareva vratile su se sa jubilarnog, 20. Sajma etno hrane i pića sa tri specijalna priznanja.

Njihovi domaći salčići, štrudla sa makom i kitnikes od dunja privukli su pažnju stručnog žirija, potvrđujući da se trud, umeće i posvećenost tradicionalnoj kuhinji i dalje prepoznaju i vrednuju.

Za predsednicu udruženja „Etno-kutak“ Zoru Čubrić, ova priznanja predstavljaju mnogo više od nagrada za pojedinačne proizvode.

– Ona su, pre svega, potvrda rada članica koje nastoje da sačuvaju recepte i ukuse nasleđene od prethodnih generacija, ali i da ih predstave ljudima izvan svog mesta – navodi predsednica.

Na sajmu su posebno pohvaljene tri članice „Etno kutka“.

Đurđina Pešić osvojila je specijalno priznanje za domaće salčiće, Milica Vučković za domaću štrudlu sa makom, dok je Olivera Đelinović nagrađena za kitnikes od dunja.

Svaki od ovih proizvoda nosi deo porodične kulinarske tradicije, a njihova priprema podrazumeva znanje, strpljenje i pažljiv odabir sastojaka.ž

– Salčići, štrudla sa makom i kitnikes nisu samo poslastice koje se pripremaju za porodičnom trpezom. Oni su deo nasleđa koje se prenosi s generacije na generaciju, uz recepte koji se čuvaju, ali i prilagođavaju vremenu u kojem živimo – navodi Zora Čubrić.

Upravo je to jedan od načina na koji članice udruženja promovišu tradicionalnu kuhinju – pokazujući da stari recepti nisu zaboravljeni i da i danas mogu da budu prepoznati kao vredan deo naše gastronomske baštine.

Učešće na Sajmu etno hrane i pića za žene iz Kačareva bilo je prilika i da svoje umeće uporede sa radom drugih izlagača, razmene iskustva i predstave sredinu iz koje dolaze.

Tri specijalna priznanja dodatno su ohrabrenje da nastave sa aktivnostima kojima se čuvaju običaji i promovišu domaći proizvodi.

(Pančevac/J. Filipović)

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