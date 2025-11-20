KAČAREVO: Udruženje žena „Etno-kutak” proslavilo vredan jubilej – 10 godina uspešnog rada

Udruženje žena „Etno-kutak” iz Kačareva nedavno je proslavilo vredan jubilej – deset godina postojanja i uspešnog rada.

Za sve to vreme su dame iz pomenutog mesta na razne načine ostvarivale svoje ciljeve, koji se pre svega odnose na promociju ženskog stvaralaštva, podizanje svesti o značaju kulturnog nasleđa i povezivanje različitih generacija.

Predsednica Udruženja Zora Čubrić ističe da im je cilj da nastave tradiciju i očuvaju kulturu ljudi sa ovih prostora.

– S tom idejom pored ostalog organizujemo nekoliko manifestacija, pre svega „Etno-dan”, koji priređujemo svakog juna takođe već čitavu deceniju, kao i nešto mlađe „Pihtijadu” u januaru i „Dan nacionalnih manjina” u septembru. Pored toga, zajedno s Mesnom zajednicom u avgustu pravimo takmičenje u kuvanju riblje čorbe pod nazivom „Kotlić” na Sportsko-rekreativnom centru „Jezero”. S druge strane, redovno se odazivamo na razne humanitarne akcije, kao što su „Čepom do osmeha” ili prikupljanja sredstava za lečenje obolelih osoba – navodi Zora Čubrić.

Prema njenim rečima, ona i članice okupljaju se po potrebi.

– To je pre svega kada spremamo neku manifestaciju ili idemo na neku gde su nas pozvali. Tada se nalazimo da se izdogovoramo, kao i kada radimo neku radionicu veza, heklanja ili pletenja. Imamo svoju grupu na Vajberu, pa tako komuniciramo. Neke članice su od samog početka u udruženju, a neke su nam se kasnije pridružile.

Međutim, sve one daju svoj doprinos u radu udruženja, kako u organizaciji događaja, tako i kada je u pitanju priprema raznih rukotvorina, od slanih i slatkih đakonija do raznih vezenih, štrikanih i drugih radova. Bilo je i raznih priznanja, a jedno od njih je i to što sam zahvaljujući udruženju, kao predsednica, dobila

nagradu na konkursu „Sto najboljih poslovnih žena” – navodi predsednica.

Da ovim vrednim Kačarevakama ne manjka kreativnosti, pokazalo je i obeležavanje jubileja.

– Tom zgodom priredila sam članicama iznenađenje. Naime, zvala sam ih na sastanak u Mesnoj zajednici, da uz kafu i piće proslavimo deseti rođendan. Pitale su me da spreme nešto da se počastimo, ali ja sam im rekla samo da se doteraju da se slikamo. Međutim, neke od njih su, kao prave domaćice, ipak napravile pite, kifle i kolače. Sve smo to odnele u obližnju piceriju i, pored hrane iz restorana, bilo je i to posluženo. Iznenađenje je uspelo, a ja sam prezadovoljna što im je priređeno jedno divno veče, jer one su to zaslužile – navodi Zora Čubrić.

Ona je istakla da je i povod sam po sebi izuzetno divan.

– Kada se pogledamo iza sebe, vidimo godine ispunjene radom, trudom, ljubavlju i podrškom. U tih deset godina prikazale smo da zajedništvo, upornost i ženska snaga mogu da stvore mnogo – od očuvanja tradicije i kulture do humanosti i pomoći onima kojima je to najpotrebnije. Hvala svakoj članici koja je svojim vrednim radom i osmehom utkala sebe u našu priču. Ponosne smo na sve što smo postigle, ali još više na to što smo opstale, kao jedno veliko složno srčano žensko društvo. Neka i naredne godine budu obeležene novim idejama, zajedništvom i dobrom energijom – poručila je predsednica.

Brojne članice dale doprinos uspešnom radu „Etno-kutak” su u novembru 2015. godine osnovale, pored Zore Čubrić, i tadašnja direktorka kačarevačkog Doma kulture Marija Jević i trenutno najstarija članica udruženja žena Julka Spaskovski, koja i sa svojih 88 godina vredno radi i uči mlađe koleginice mnogim korisnim veštinama. Druge vredne članice su Zuzana Stojkov, Snežana Spaskovski, Danijela Cvetanović, Veselinka Peševski, Mica Mandić, Mileva Petkovski, Zorica Ljubičić, Olga Vučetić, Olivera Đelinović, Milica Vučković, Ivanka Petrović, kao i mlada Sanja Kecman, koja se nedavno priključila kačarevačkom udruženju žena.

(Pančevac/J. Filipović)

