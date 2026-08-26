Selo Južni Banat

Kačarevo: „Etno-kutak” poziva na „Kotlić” u petak ljubitelje riblje čorbe

21:49

26.08.2026

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Foto: Privatna arhiva

Sada već tradicionalna gastronomska manifestacija „Kotlić“ biće održana na radost brojnih gurmana u petak, 28. avgusta, na kačarevačkom Sportsko-rekreativnom centru “Jezero”.

Na tom predivnom mestu, prepunom prirodnog hlada, tog dana s početkom u 10 sati, u organizaciji Udruženja žena „Etno-kutak“ i Mesne zajednice Kačarevo počeće takmičenje u kuvanju riblje čorbe.

Foto: Privatna arhivaFoto: Privatna arhiva

Domaćini ove manifestacije pozivaju sve zainteresovane da se prijave i budu deo ovog gastronomskog druženja.

Kako poručuju organizatori, nije najvažnije samo ko će pripremiti najbolji sadržaj u kotliću – već pokazati i ljubav prema kulinarstvu, dobrom ukusu i, nadasve, druženju.

Foto: Privatna arhivaFoto: Privatna arhiva

„Kotlić“ je i zamišljen kao prilika da se na jednom mestu okupe ljubitelji kuvanja, prirode i dobrog društva, a domaćini se kao i dosad postarati da sve protekne u prepoznatljivom domaćinskom duhu (što ilustruju fotografije s prošlogodišnjeg okupljanja).

(Pančevac/J. Filipović)

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