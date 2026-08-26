Kačarevo: „Etno-kutak” poziva na „Kotlić” u petak ljubitelje riblje čorbe

Sada već tradicionalna gastronomska manifestacija „Kotlić“ biće održana na radost brojnih gurmana u petak, 28. avgusta, na kačarevačkom Sportsko-rekreativnom centru “Jezero”.

Na tom predivnom mestu, prepunom prirodnog hlada, tog dana s početkom u 10 sati, u organizaciji Udruženja žena „Etno-kutak“ i Mesne zajednice Kačarevo počeće takmičenje u kuvanju riblje čorbe.

Domaćini ove manifestacije pozivaju sve zainteresovane da se prijave i budu deo ovog gastronomskog druženja.

Kako poručuju organizatori, nije najvažnije samo ko će pripremiti najbolji sadržaj u kotliću – već pokazati i ljubav prema kulinarstvu, dobrom ukusu i, nadasve, druženju.

„Kotlić“ je i zamišljen kao prilika da se na jednom mestu okupe ljubitelji kuvanja, prirode i dobrog društva, a domaćini se kao i dosad postarati da sve protekne u prepoznatljivom domaćinskom duhu (što ilustruju fotografije s prošlogodišnjeg okupljanja).

(Pančevac/J. Filipović)

KAČAREVO: Udruženje žena „Etno-kutak” proslavilo vredan jubilej – 10 godina uspešnog rada

KAČAREVO: UŽ „Etno-kutak” održalo Dan nacionalnih manjina s plemenitim ciljem