Slavski kolač se obavezno pravi u kući: Evo zašto ne bi trebalo da se kupuje!

Počela je sezona Krsnih slava, jednog od najvažnijih dana u životu kod Srba. Kolač, žito i sveća su običaji koji se poštuju i koji se i dalje čuvaju od zaborava. Iako sada pojedine moderne domaćice kolač kupuju, ipak je prava stvar onda kad se lično zamesi i ukrasi.

„Domaćica treba da bude vedra, raspoložena i trebala bi da kolač pripremi dan pre slave, kako bi bio prva stvar koju će pripremiti. U nekim krajevima žene se posebno i svečano oblače kada pripremaju slavski kolač, jer je to nešto veoma važno i treba sa puno ljubavi i poštovanja pristupiti tom činu, kaže za RINU domaćica Milica Mihailović.

Svako domaćinstvo u kome se drži do krsne slave, zna da taj sveti dan ne može da prođe bez slavskog kolača, za čije je spremanje osim umešnosti domaćice važno da bude spremljen sa mnogo ljubavi i pre svega u dobrom raspoloženju, jer ovaj obredni hleb predstavlja telo Isusovo. Iako su se vremena promenila, pa se đakonije za slavsku trpezu često kupuju, slavski kolač trebalo bi obavezno pripremiti u kući. S`obzirom da je vreme posnih slava i kolač se priprema od osnovnih namirnica, to su brašno kvasac i voda.

„Kvasac se sipa u brašno i zamesiti testo. Može se mesiti rukama, ukoliko nemate jedan od onih modernih procesora, možete da ubacite unutra i testo je gotovo za minuta, a ovako nam treba vremena. Kada testo naraste, sledi njegovo oblikovanje. Jedan deo odvajamo za pet loptica koje stavljam preko, a od ostatka dela testa pravi pletenicu koja ide oko kolača“, kaže ova Čačanka.

Slavski kolač se ukrašava raznim oblicima u zavisnosti od maštovitosti i umešnosti domaćice, ali ono što je obavezno je su slovo i knjiga.

„Vrlo je jednostavno, kada utisnemo u testo simbole olako ćemo napraviti i knjigu. Imam jedan pravugaonik koji stavljamo u sredinu kao povez, a zatim presavijemo a zatim nožem utisnemo kao da tu nešto piše. Tako ukrašen kolač peče se dok ne porumeni, a sledećeg jutra nosi se u crkvu na osveštavanje“, zaključila je Milica.

(RINA)