ZAVRŠNE PRIPREME ZA FIJAKERIJADU U CREPAJI

Drugog dana Uskrsa, već tradicionalno, u Crepaji kod Kovačice održava se Fijakerijada. U toku su završne pripreme za našu najveću smotru konja i fijakera.

Porodica Vesin jedna je od retkih u selu koja ima četiri konja, a Borivoje je jedan od najmlađih konjara u selu. Veoma je posvećen ovim životinjama i vožnja fijakerom po selu predstavlja mu veliki užitak. Ljubav prema konjima nasledio je od dede i roditelja.

Imam ih još odmalena, već osam godina su kod mene, kupili smo ih kao ždrebad i veoma sam ih zavoleo. Skoro svaki dan sam sa njima, a najviše mi se sviđa što su čisto-beli. Volim da se provozam fijakerom kroz selo, ali i da ih jašem, ali to ređe radim, rekao je Borivoje za RTS.

Konjički klub „Lipicaner“ spremno dočekuje i 28. Fijakerijadu koju svi konjari jedva čekaju, jer je prva u godini koja se u Srbiji održava.

Uglavnom Crepajci drže lipicanere, to su paradni konji i postoji duga tradicija. Još od vremena Marije Terezije koja je po tome bila poznata, ovde se ulažu velike pare i troškovi su veliki za održavanje konja, ali u Crepaji ima još dosta imućnih porodica koji to sebi mogu da priušte i koji to vole”, kaže Dragan Jovanov, predsednik KK „Lipicaner“ iz Crepaje.

Konjarstvo je veoma skup sport, i sve manje je domaćinstava koja mogu da priušte sebi da konje uzgajaju jer se koriste samo na ovakvim fijakerijadama.

Mnogi žele da sačuvaju tradiciju, ali bez pomoći države, neće moći to da učine.

Konjički sport je u opadanju, vidimo to po broju učesnika, jer ovo je izuzteno skup sport i neophodne su i neke subvencije od države. Ako se već daju za ostalu stoku trebalo bi i za konje, jer jedino ovaj deo stočarstva nije obuhvaćen i tu treba voditi računa, dodao je Jovanov.

Fijakerijada u Crepaji održaće se 6. maja, i nakon defilea kroz selo fijakera i konja, takmičenje najlepših zaprega će se održati na fudbalskom igralištu.

Očekuje se više od 80 učesnika iz čitave Srbije.

(Pančevac/RTS)

