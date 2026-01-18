Najdepresivniji dan u godini: Svi strepe od 3. ponedeljka u januaru

Treći ponedeljak u januaru proglašen je najdepresivnijim danom u godini, a naziva se još i Blue Monday (Plavi ponedeljak). Na današnji dan počinju da se, opisuju stručnjaci, osećaju posledice duge zime, bankovni računi su prazni zbog svih troškova oko praznika, a isplata plate još nije na vidiku.

Prvi „najdepresivniji dan u godini“ bio je 24. januar 2005, a pokretač je psiholog Klif Arnal sa Univerziteta u Kardifu, koji je matematički izračunao zašto je baš ovaj dan najdepresivniji, ali su nakon toga krenule optužbe da su rezultati objavljeni u medijima zapravo plaćeni PR i da je cela priča oko Blue Monday-a zapravo samo marketinški trik. Univerzitet se posle potpuno ogradio od Arnala, ali mnoge kolege iz struke kažu da njegova teorija ima smisla.

Decembar je mesec pun druženja, slavlja, porodice, poklona, hrane, a mnogi se odlučuju i na razna putovanja i godišnje odmore. Osim toga, tu je i doček nove godine, za koji mnogi izdvoje veliku svotu novca. Iako sve to raduje u decembru, ni mesec dana kasnije osete se posledice – računi su prazni, neki ljudi naprave i dugove, ponovo počinju predavanja na fakultetima i bliže se ispitni rokovi, a gomilaju se i radni zadaci i poslovni sastanci kojih je u decembru ipak manje.

Još jedna stvar koja mnoge čini depresivnijima u januaru su novogodišnje odluke. Možda su ih doneli 1. januara i zapisali na papir, ali do današnjeg dana još se nisu pokrenuli ili, i ako jesu, već su posustali.

Pre nekoliko godina Arnal je za „The Independent“ rekao da njegove namere nikada nisu bile da učini ovaj ponedeljak negativnim, već da inspiriše ljude da se pokrenu i donesu neke velike životne odluke.

Ipak, nije sve tako crno. Arnal je izračunao i kada je najsrećniji dan u godini. Na primer, 2005. to je bio 24. juna, zatim 23. juna 2006, pa 20. juna 2007. itd. Pada otprilike između 21. i 24. juna.

(Pančevac/ Večernji.hr)