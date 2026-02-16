Magazin

Ova maska za lice usporava starenje i uklanja fleke

19:00

16.02.2026

Podeli vest:

Pixabay

Preterano izlaganje suncu može izazvati brojne probleme na koži. Fleke i mrlje javljaju se kao posledica preteranom izlaganju kože sunčevim zracima. Sunce takođeubrzava porces starenja kože.

Stručnjak za negu kože, Viki de Rosa, na svom Tik Tok profilu svakodnevno deli savete za negu kože. Nedavno je objavila snimak u kojem se vidi kako pravi masku za lice koja usporava proces starenjauklanja fleke sa lica i sprečava njihov nastanak.

Za pravljenje maske potrebne su vam sledeće namirnice:

– Jedna kašika sode bikarbone

– Pola kašičice kurkume

– Pola limuna

– Malo maslinovog ulja.

Pixabay

Potrebno je sve sastojke pomešati i postići dobijanjeteksture nalik kremi. Četkicom za šminkanje nežnim pokretima naneti kremu na prethodno očišćeno lice. Ostaviti nekoliko minuta da deluje, te nakon toga isprati vodom.

Ukoliko niste sigurni ili imate neki problem na koži, pre upotrebe maske posavetujete se sa dermatologom.

(Pančevac/Stil)

Tagovi

fleke maska za lice

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.