Ova maska za lice usporava starenje i uklanja fleke

Preterano izlaganje suncu može izazvati brojne probleme na koži. Fleke i mrlje javljaju se kao posledica preteranom izlaganju kože sunčevim zracima. Sunce takođeubrzava porces starenja kože.

Stručnjak za negu kože, Viki de Rosa, na svom Tik Tok profilu svakodnevno deli savete za negu kože. Nedavno je objavila snimak u kojem se vidi kako pravi masku za lice koja usporava proces starenja, uklanja fleke sa lica i sprečava njihov nastanak.

Za pravljenje maske potrebne su vam sledeće namirnice:

– Jedna kašika sode bikarbone

– Pola kašičice kurkume

– Pola limuna

– Malo maslinovog ulja.

Potrebno je sve sastojke pomešati i postići dobijanjeteksture nalik kremi. Četkicom za šminkanje nežnim pokretima naneti kremu na prethodno očišćeno lice. Ostaviti nekoliko minuta da deluje, te nakon toga isprati vodom.

Ukoliko niste sigurni ili imate neki problem na koži, pre upotrebe maske posavetujete se sa dermatologom.

(Pančevac/Stil)