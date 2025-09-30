Jabukovo sirće spas je za dijabetičare i odličan saveznik u mršavljenju

Jabukovo sirće vekovima se koristi u ishrani, a otac medicine, Hipokrat, smatrao ga je lekovitim napitkom.

Ima široku primenu i sadrži važne minerale za rast, obnavljanje i održavanje organizma.Od kalijuma, natrijuma, magnezijuma, kalcijuma, fosfora, gvožđa, fluora, pa do vitamina C, A, E, B1, B2, B6, beta-karotena, bioflavonoida, pektina.

Novija istraživanja su pokazala da ova namirnica pomaže kod nekih bolesti, poput dijabetesa ili preterane gojaznosti.

Glavni sastojak jabukovog sirćeta jeste sirćetna kiselina, dok su ostali sastojci vitamini, mineralne soli i amino-kiselina.

Jabukovo sirće snižava krvni pritisak i pomaže ljudima koji pate od alergije, artritisa, hronične malaksalosti, gripa, gihta.

Koristi se u vidu obloga i kao sredstvo za utrljavanje kod proširenih vena i reumatskih bolesti. Otklanja osećaj umora, grčeve i bolove u mišićima.

Pomaže dijabetičarima

Možda je najveća zdravstvena prednost jabukovog sirćeta njegov uticaj na nivo glukoze u krvi. Nekoliko studija je dokazalo da može da snizi nivo glukoze.

Naime, ispitanici su uzimali dve kafene kašičice jabukovog sirćeta pred spavanje, a ujutru bi im nivo glukoze bio snižen za 6 odsto. Ipak , ova studija je urađena na pacovima, treba tek da se proveri na ljudima.

Snižava nivo holesterola

Jabukovo sirće pomaže kod visokog krvnog pritiska i kod srčanih bolesti.

Još jedno istraživanje na pacovima dokazalo je da može sniziti povišeni krvni pritisak. Drugo istraživanje dokazalo je da ljudi koji često jedu salatu sa jabukovim sirćetom manje obolevaju od srčanih oboljenja od onih koji to ne rade.

Pomaže od mršavljenja

Stotinama godina jabukovo sirće primenjivano je u ovu svrhu. Istraživanje na malom uzorku od 12 ispitanika sprovedeno je 2005.

Dok su jedni danima jeli kriške hleba sa nekoliko kapi belog sirćeta, drugi su konzumirali običan hleb. Ispitanici iz prve grupe osećali su pre i duže sitost nego oni iz druge grupe. To jesu obećavajući rezultati, ali ipak samo preliminarni.

(Pančevac/Stil)