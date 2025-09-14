Med i propolis koriste se i kao hrana i kao lek FOTO

Oni koji se decenijama bave pčelarstvom svesni su značaja pčelinjih proizvoda za ljudsko zdravlje, na osnovu čega se med smatra najtraženijom, najlekovitijom i najhranljivijom prirodnom namirnicom na svetu. To najbolje potvrđuje dugogodišnji proizvođač meda, Dušan Kukić iz Čačka.

„Med je hrana i lek, čist med se kristališe i može da se rastopi samo na 40 stepeni, a preko te temperature gubi sva svoja svojstva. Dnevno uzimanje meda za odrasle je od 50 do 100 grama i uzima se tri puta dnevno, pre jela, dok za mlađe ide od 25 do 50. Med sa svim svojim sastojcima može da posluži i kao lekovito sredstvo, jer je pun propolisa, polena i voska”, priča Kukić za agenciju Rina.

Preko tri stotine lekovitih materija od čega su 22 vitamina i sedam minerala, propolis svrstava u namirnicu sa jakim anelgetičkim i antiupalnim dejstvom, koje sprečava trombozu, izbacuje sekret iz pluća, širi krvne sudove i odličan je u borbi protiv virusnih i bakterijskih infekcija. Delotvornost matičnog mleča poznata je po lečenju bolesti zuba, katarakte i osteoporoze, dok se pčelinji vosak upotrebljava kod artritisa i bronhijalne astme.

„Na bilo koju ranu da stavite propolis ona će mnogo brže zarasti. Meni je izuzetno pomoglo kod izlečenja čira, i od tada svaki dan konzumiram kapi propolisa. Imam 76 godina i ne sećam se kad sam imao grip, a koronu nisam ni dobio“, kaže Kukić.

Značaj pčela u vreme pandemije korona virusa ogleda se i u api komorama, koje se sastoje iz košnica povezanih na inhalator iz koga se udiše lekoviti vazduh.

„Preko tih inhalatora udiše se prava riznica zdravlja, direktno ulaze u pluća sve dobrobiti meda, propolisa, matičnog mleča. Pri svakom udisaju oseća se blagotvorno delovanje i lakše se diše. Naročito korisnim api komore su se pokazale kod bronhitisa i astme“, kaže Zoran Dragojlović koji u selu Mijane kod Prijepolja ima api-komoru.

Iako su od velike važnosti, pčele se neretko truju pesticidima iz neznanja, ali i bahatosti pojedinih poljoprivrednih proizvođača, a da bi očuvali zdravlje moramo očuvati i njih.

(Pančevac/Rina)

