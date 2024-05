VUČIĆ PRED ODLAZAK U NJUJORK :Rekao sam ljudima u delegaciji, ako nisu spremni da se bore, neka ne idu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je u jutarnjeg programu na TV Pink, gde je govorio o svim važnim temama pred put u Njujork. Generalna skupština UN na kojoj će se raspravljati o rezoluciji o Srebrenici zakazana je za četvrtak 23. maj.

Vučić je na početku rekao da ujutru u 7 sati leti za Njujork i vraća se u petak za Beograd.

– Četiri, pet dana provešću u Njujorku. Imaću mnogo sastanaka, a u četvrtak ćemo da se borimo. Rekao sam ljudima u delegaciji ,ako niste spremni da se borite, neka ne idu, a ako su spremni neka pođu. Ujutru ćemo se naći sa predstavnicima Srba iz regiona u Hramu Svetog Save.

Izreće nam besedu i reći. Garantujem vam da ćemo da se borimo. Znam kolika je sila koja nam preti, znam koliko su veliki i snažni, ali jedino u šta sam siguran je da ćemo dati sve od sebe i suprotstavićemo se jače nego što misle – rekao je Vučić.

On je rekao da je Crna Gora priznala Kosovo.

– U tome učestvuju ljudi iz Srbije, regionalne platforme za rušenje Srbije su uvek postojale. Vijesti su antisrpski medij, ja sam ponosan kada sam negativno predstavljen na njihovim naslovnim stranama. Oni kažu da VUčić pokazuje umerenu doza agresivnosti. A ja sam samo rekao da se ne mešamo u unutrašnje stvari Crne Gore. Ambasadori im se mešaju u to ko će im biti u vladi. Mi poštujemo susede i međunarodno pravo, ne mogu uvek da razumem sve. Za mene je odvratna bila igra oko amandmana, i sa kim su pregovarali oko toga, inzneću u petak po povratku iz Njujorka – rekao je Vučić.

– Reč je o prljavoj igri i perfidnom triku. Namerno ostavljaju prostor da postoji jasno zaključivanje moralne i političke odgovornosti.

Kaže da se nisu dogovarali oko amandmana sa Srbijom.

– Ako je tako, ša će vam rezolucija. Svi su već snosili individualnu krivičnu odgovornost. Zašto to radite i zbog čega? Onda vam je jasno o kakvom je triku reč. Neko je to radio jer je hteo sopstvenu savest da opere što će da glasaju za. Najjadnije je to što kažu da se mi iživljavamo nad nekim. Nije Srbija narušila integritet CG i povelju UN, već oni. Nije Srbija donela rezoluciju, već oni učestvuju u donošenju rezolucije o genocidu. Kada sve to uradite jednoj zemlji i što smo rekli da nismo oduševljeni time, mi smo ti koji vršimo agresiju? Stanete i zapitate se i dokle to ludački inverzno ponašanje, te laži, mogu da idu – rekao je Vučić.

Kaže da će nam biti jasno ko su nam prijatelji, a ko partneri.

– Dobro ćemo da znamo ko nam nisu prijatelji. Nikada ne govorim o uspehu. Jedna mala zemlja se lavovski suprotstavila. Nijednim rezultatom neću biti srećan zbog posledica koje dolaze, ali ću biti ponosan na nažu borbu. Nikada navijači neće da vam zvižde ako gubite, a borite se – rekao je Vučić.

Govoreći o izborima, Vučić kaže da je uvek spreman da čestita onima koji pobede.

– Prosečna plata 2012. u Nišu bila je 316 evra, sada je 150 odsto veća, u Beogradu 120 posto. Brže je rasla plata u Nišu, nego u Beogradu i Novom Sadu. Neće ljudi da vam kažu da je u Nišu bilo mnogo nezaposlenih. Teško bih podneo da ne pobedimo u Nišu, jer sam proveo više u Nišu, nego svi predsednici i premijeri zajedno od 1945. godine. Deset fabrika i investicija lično sam učestvovao u dovođenju. Sada se gradi Palfinger, Ariston. Pre toga od Džonson elektrika, Leonija, mnogih drugih. Što ne kažete narodu da je Niš dobio auto-put do bugarske granice, uradili smo Grdeličku klisuru celu, sada se gradi pruga Niš-Dimitrovgrad 120 kilometara na čas. Gradimo i auto-put kroz Toplicu punog profila, opet zbog Niša. Nigde se ne gradi kao u Nišu, pogledajte gasne -interkonektore, aerodrom…

Vučić je upitao koga će opozicija dovesti od investitora i šta će uraditi u Nišu i da je najlakše nekog kritikovati.

– U Nišu imamo potpuno novu listu, sve su novi ljudi. U Novom Sadu gradimo tri mosta, nikada više u istoriju. A šta ćete vi da radite, da rušite ono što smo mi napravili? Ići ću u Niš poslednjih dana izborne kampanje, reću Nišlijama ono što mislim, a oni nek izaberu, nemam nikakav problem. Mislim da je Niš na odličnom putu, nikada se nije u svojoj istoriji brže i bolje razvijao.

Komentarišući izjave Dragana Bjelogrlića o zverinjaku, Vučić kaže da je to poruka za ljude gde god da žive.

– Oni misle da su viša klasa i rasa. Ja sam rođen u Beogradu, ceo život sam proveo tu i nikada nisam to smatrao prednošću. Za to niste zaslužni, niti krivi. Već svojim životom odlučujete da li ćete imati nečije poštovanje. Ovo pokazuje jedno gađenje prema sopstvenom nardou i isticanje sebe da su oni „urbane face i da neće seljaci da nam odlučujue“. Urbani ljudi ne napadaju ljude koj isede na kauču, već su uvek prihvatali fer borbu – kaže on.

Ističe jedan zanimljiv detalj.

– Znate li čiju je organizaciju je imao ovaj što je pucao na Fica – „Slovačka protiv nasilja“. Ne bojim se za svoju bezbednost, ni u Njujorku, ni u Srbiji – navodi.

Kaže da je Fico istinski slobodarski lider.

– Posetiću ga sa Viktorom kad se vratim iz Njujorka. Veoma smo bliski, naše dve zemlje i narodi – kaže Vučić.

Govoreći o Savi Manojloviću, kaže da se zna ko koga finansira.

– Imate organizaciju u Čačku koja se finansira da bi pobedili SNS. Nešto stiže od Nemačke, nešto od Rokfelera, sa svih strana. Ljudi misle da je to pitanje samo lokalnih izbora. Siguran sam da to ljudi prepoznaju. Mi smo napravili širi front, tu je Ivica Dačić, Milica Đurđević, zadovoljan sam po tom pitanju. Pokazali smo ozbiljnost i odgovornost, a oni u svojim sukobima, nesposobnošću pokazuju neodgovornost i neozbiljnost. Sve njih baš briga ko sa kim ide. Kad kažu da Beogradu nije potreban metro, već podzemne garaže. Mi gradimo i jedno i drugo. Tu nema ideologije, da je neko vodio računa o državi, ne bi imali ove izbore sad – kaže Vučić.

Komentarišući izjavu Manojlovića da vidi Vučića u zatvoru, a Dačića kao svedoka saradnika, predsednik kaže da mu je žao tog čoveka.

– On je praznjikav. Jedini njegov program je uvek Vučića u zatvor, a Dačić ako nam zatreba nekad usput. Nama je on važan partner . Nije zatvor i ubistvo najgore što čoveku može da se dogodi. Najgore je kad radite protiv svoje države. Pričali su da finansiramo Blera i Šreder, kažemo im lažete, baš ih briga, nastavljaju sa tim. Njima je Rokfeler davao pare i nemaju objašnjenja što je to radio. Dobro je da ljudi vide njihove antisrpske stavove, da ih nije briga za rezoluciju i za Kosovo.

– Lokalni izbori će biti teški za listu koja nosi moje ime. Ujediniće se mnogi partikularni, politički, kriminalni interesi. Imate dve liste u Novo Sadu iza koje stoji kriminalni lobi, rade zarad svojih kriminalnih interesa, zanimljiva su njihova imena – kaže on.

Vučić kaže da je cenio Nestorovića i da se trudi da pronađe više dobrih stvari kod nekoga, nego loših.

– Veoma sam bio iznenađen njegovom neodgovornošću posle lokalnih izbora.

Za mene je jedna njegova rečenica zanimljiva – „Biće pata karte, ne zna se ko pije ko plaća“.

– Mislim da je bitno da se u državi zna ko pije, ko plaća, a ko snosi odgovornost i ko odlučuje. Strašno je važna stabilnost, odgovornost.

Navodi da nije bil oteško predvideti ponašanje svih oko rezolucije o Srebrenici.

– Predvideo sam šta će oni da rade i posle toga. Ta kampanja se ne vidi ovde u Srbiji, a ta kampanja protiv srpskog naroda je jeziva, posebno u Sarajevu, Zagrebu. Oko ovih amandmana iz CG niko nije razgovarao sa nama. I detaljno su dogovarali te amandmane sa nekim drugim zemljama. Otkriću u petak i sa kojima – kaže Vučić.

– Konaković je prihvatio narativ Junajted medija grupe. Vučić je – „ovakav“. To je nepomenik, loš čovek, monstrum, zlikovac. I pošto je on „ovakav“, mi ćemo da idemo na tošto je predvideo, na ukidanje Republike Srpske. Konaković je svaku moju reč potvrdio da će to da rade. Iako su nam govorili da to neće da rade i da su to Vučićeve laži. Izletelo im je sve što ustvari misle i žele. Morali su onda da donose besmislene amandmane, da kažu nije narod genocidan. Nema odgovora na ključno pitanje – Zašto donosite rezoluciju? Nije do pijetetea, išao sam da iskažem pijetet i saučešće, zamalo su me ubili. Nije im do toga – ističe predsednik.

Vučić kaže da su lokalni izbori neizvesni, a da su nacionalni nešto lakši.

– To je demokratija. Videli ste sad kolik osu lagali oko izbornih prevara. Svi fantomski birači su ustvari njihovi fantomski kandidati. Imate 40 ljudi koji su se doselili na Vračar, da bi mogli da ih izglasavaju. Oni su polazili od sebe kada su govorili o izbornim prevarama. Znali su da su se bavili fantomsklim biračima i kadnidatima. Zbog toga su vodili hajlu protiv naroda iz RS, delili narod, ugrožavali vitalne interese. Mislim da ljudi to na kraju vide.

– Zamislite taj bezobrazluk, doneli su zakon da oni imaju pravo da budu fantomi i da sebe kandiduju, a da obični ljudi koji nisu fantomski birači i kandidati, nemaju mogućnost da glasaju. Nadrealno – kaže on.

– Pet dana ću apsolutno biti fokusiran na Njujork. Videćemo šta će ljudi da kažu i rezultate. Istorijsko je to što se nikada snažnije nismo suprotstavili velikim silama koje nisu ove stvari radile u našem interesu.

Kaže da je opoziciji bitan Beograd, da bi se dočepali gradske kase.

– Nemaju nijednu ideju šta bi radili i gradili. Znaju da će metro biti izgrađen do 2028, a sad pitaju što ne ide linija ovde ili onde. Uvek je lako kritikovati nekog.

Govoreći o EKSPU, Vučić kaže da to podrazumeva ogronmna ulaganja, ali ne samo Beograda.

– Dobiće centar za vodene sportove, stadion, novi sajam, bezbroj kvadrata novog stambenog prostora, za lekare, pripadnike snaga bezbednosti. Dobićete put od Bačkog breka, Kikinde, Crnje. Da podginemo Srbobran, Bečej, Vrbas, Kulu i Sombor. To je istvoremeno izgradnja auto-puta do Merdara, da svaki deo Srbije podignemo. Pod EKSPOM podrazumevamo auto-put do Mladenovca do Bora. Mnogo toga nas čeka, sve to podvodimo pod EKSO, da bi dostigli 1400 evra platu, 650 evra penziju, a da nam stopa javnog duga ne pređe 50 posto. Ljudi znaju da kada kažem da je to realno, da je to istina. Nikada nismo lagali građane, ponekad možda zakasnite mesec, tri ili šest, to je život. Na kraju to uradite – kaže on.

– Narednih pet dana neću odgovarati ni na kakva pitanja o domaćoj politici. Baviću se samo našom jedinom Srbijom, našim interesima. Hvala građanima koji jesu uz svoju otadžbinu. Rekao sam da znam da mi neće oprostiti što sam ih o jadu zabavio. Još će mi manje oprostiti što sam im sve trikove prozereo. Politički sam veteran, ne plašim ih se, ne plašim se zatvora, smrti, jedino se plašim suda svog naroda. Sutra idem da se pomolim Bogu pred put u Njujork. Pomolićemo se, ali ćemo se osloniti na svoj rad i energiju – zaključio je predsednik.

(Pančevac/Novosti)

