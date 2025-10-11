Magazin

Poslastica od jabuka i cimeta, gotova za 15 minuta RECEPT

19:00

11.10.2025

Pixabay

Sastojci:

  • 4 jabuke, isečene na što tanje kriške i po želji oljuštene
  • pola šolje smeđeg šećera
  • kašičica cimeta
  • 1/4 kašičice muskatnog oraščića
  • 2 kašike vode
  • kašika putera

Priprema: 

1. U kesu stavite isečene jabuke, šećer, cimet i muskatni oraščić, zavežite je i dobro promešajte sve sastojke.

2. U pliću šerpu ili tiganj stavite mešavinu iz kese, vodu i puter i kuvajte povremeno mešajući na umerenoj temperaturi oko 8-10 minuta, dok jabuke ne omekšaju.

(Pančevac/Stil)

