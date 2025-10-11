Poslastica od jabuka i cimeta, gotova za 15 minuta RECEPT

Sastojci:

4 jabuke, isečene na što tanje kriške i po želji oljuštene

pola šolje smeđeg šećera

kašičica cimeta

1/4 kašičice muskatnog oraščića

2 kašike vode

kašika putera

Priprema:

1. U kesu stavite isečene jabuke, šećer, cimet i muskatni oraščić, zavežite je i dobro promešajte sve sastojke.

2. U pliću šerpu ili tiganj stavite mešavinu iz kese, vodu i puter i kuvajte povremeno mešajući na umerenoj temperaturi oko 8-10 minuta, dok jabuke ne omekšaju.

(Pančevac/Stil)