Debeljača

08.30 – 12.30 – 4.oktobra od M. Pijade do Đ. Đakovića, M. Pijade od S. Kovačevića do B. Kidriča, J. Atile od K. Marksa do S. Kovačevića, put za ciglanu i ciglana.

(Pančevac)

HITNA POMOĆ PANČEVO: Jednoj osobi pozlilo u Lidlu, nakon pregleda prevezena do bolnice!