ČUBRILOVA PROGNOZA NAJAVLJUJE OZBILJNO ZAHLAĐENJE: Očekuju nas snežne oluje i temperaturni šok, evo kakvo će vreme biti poslednje nedelje novembra

Subota na jugoistoku i istoku regiona donosi konkretniji sneg i to sa snežnom granicom ispod 200 metara nadmorske visine. Drugi dan vikenda vrlo hladan i uglavnom suv, a slično i u ponedeljak, zatim sledi novo pogoršanje koji bi uz istočniji položaj ciklona sneg moglo doneti i u nizije.

„Oko 03. decembra se simulira manje otopljenje, dok je zatim moguće novo zahlađenje. U petak kratko toplije, tokom dana promenljivo oblačno i uglavnom suvo. Posle podne i uveče ponovo kiša povremeno, a u toku noći uz jače zahlađenje spuštanje snežne granice ispod 500 metara nadmorske visine. Počeće da duva jak, na udare i vrlo jak severozapadni i severni vetar, a u subotu duž Jadrana jaka i oluja bura ili tramontana“, kaže meteorolog Marko Čubrilo u svojoj vremenskoj prognozi za naredni period.

U subotu oblačno, vetrovito i hladno uz snežne padavine

U subotu pod uticajem jakog ciklona koji će se brzo sa južnog Jadrana premeštati dalje na istok nad jugoistočnim, južnim, istočnim i delom središnjih oblasti regiona pretežno oblačno, vetrovito i hladno uz snežne padavine koje se osim na planinama očekuju i u nižim predelima. Iznad ostalih predela promenljivo oblačno, hladno i uglavnom suvo, mada ponegde na severu BiH, Hrvatske i Srbije može biti naleta snega. Duvaće jak i vrlo jak severozapadni vetar tako da se na planinama očekuje snežna vejavica. Dnevni maksimum do 0 do +7 stepeni Celzijusa.

U nedelju jak vetar

U nedelju ujutro hladno uz mraz od -5 do 0, u višim predelima oko -10 stepeni Celzijusa. Tokom dana promenljivo oblačno i hladno, ponegde uz pljusak snega. Vetar jak, severozapadni, posle podne u slabljenju. Dnevni maksimum do 0 do +6 stepeni Celzijusa, ali će zbog jakog vetra za vikend subjektivan osećaj hladnoće biti znatno jači. Do nedelje uveče viši planinski delovi BiH, Crne Gore i Srbije mogu imati i oko 20 cm snega, predeli do 900 metara nadmorske visine do 10 centimetara, dok se u nizijama sneg može javiti vrlo retko i to uglavnom u tragovima.

Od ponedeljka mraz

Ponedeljak ujutro donosi umeren mraz, dok se tokom dana uz promenljivo oblačno i suvo vreme očekuju maksimumi od 0 do +8 stepeni Celzijusa, u ponedeljak uveče će se nad širim prostorom Jadrana razvijati nova ciklonska aktivnost.

Taj ciklon “krije” odgovor hoće li pred sam kraj meseca i nizije regiona imati prvi konkretniji sneg. Ukoliko ciklon sredinom sledeće nedelje bude imao istočnu putanju i krene ka južnom Jadranu, naš region će se naći u njegovom hladnom sektoru i snega će biti i u nizijama. Ukoliko ciklon bude imao zapadniju putanju i preko srednjeg Jadrana krene dalje na severoistok, veći deo regiona će se prvo naći u njegovom toplom sektoru, dok bi snega moglo biti oko 29. novembra.

Dugoročno gledano, oko 03. decembra bi hladnoća trebala popustiti ali bi posle 05. decembra ponovo moglo uslediti zahlađenje.

Večernjim ažuriranjem ECMWF je znatno pojačao signal za slabljenje zapadnih vetrova negde posle 05. decembra i ukoliko se te prognoze održe biće interesantno pratiti kako bi se to moguće slabljenje odrazilo na troposfernu sinoptiku negde posle 10. decembra ili prema sredini meseca.

Za vikend stiže jače zahlađenje, jak vetar, dok središnji jugoistočni i istočni delovi regiona mogu očekivati snežne padavine i to ne samo na planinama gde će biti i snežnih vejavica nego i u nižim delovima.

(Pančevac/Blic)

