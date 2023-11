DANAS U PANČEVU KIŠA I VETAR OLUJNE JAČINE Najviša dnevna temperatura do 7 stepeni

Jutro u Pančevu oblačno i kišovito, sa vetrom olujne jačine. Najviša dnevna temperatura do 7 stepeni.

U većem delu zemlje danas oblačno s kišom i vetrovito. U brdsko-planinskim oblastima, Timočkoj Krajini i nižim predelima očekuju se mešovite padavine: sneg i kiša, koja će se mestimično lediti na tlu.

U prvom delu dana će duvati umeren i jak južni i jugozapadni, a u košavskom području jak jugoistočni vetar sa udarima olujne jačine, naročito na jugu Banata i na planinama. Posle podne i uveče skretanje vetra na severozapadni pravac.

Najniža temperatura od -5 na jugu i jugoistoku Srbije do 7 u Beogradu, a najviša u većini mesta od 6 do 11 stepeni, a samo će u istočnoj Srbiji biti hladnije, do 2 stepena.

Upozorenje: Lokalna pojava ledene kiše/rosulje, Udari vetra > 24 m/s, verovatnoća 90 odsto. Poledica – zaleđivanje mokrih površina, sneg – manje povećanje visine snežnog pokrivača (jugozapad Srbije), verovatnoća 90 odsto.

(Pančevac/RTS)

KIŠA I JAK VETAR, A ONDA POTPUNI TEMPERATURNI OBRT: Ovo je vremenska prognoza do kraja nedelje