KIŠA I JAK VETAR, A ONDA POTPUNI TEMPERATURNI OBRT: Ovo je vremenska prognoza do kraja nedelje

U noći između ponedeljka i utorka očekuje se promena vremena, uz prodor toplog fronta, koji će doneti naoblačenje sa padavinama. U većem delu Srbije očekuje se kiša, u brdsko-planinskim predelima i na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije sneg i kiša koja će se lediti pri tlu i stvarati poledicu.

Slično vreme očekuje se i u utorak ujutro, a tokom dana u svim predelima očekuje se kiša, na višim planinama sneg.

Duvaće umeren do jak južni i jugozapadni vetar, na planinama sa olujnim udarima, dok će u košavskom području duvati veoma jak jugoistočni vetar, na jugu Banata sa olujnim udarima.

Jutarnja temperatura biće od -5°C na jugu do 7°C na severu Srbije i u Beogradu. Maksimalna temperatura biće od 6°C na severozapadu Bačke do 10°C u centralnim i zapadnim predelima, u Beogradu do 9°C, a u Timočkoj i Negotinskoj Krajini do 2°C.

Krajem dana u severnim, a tokom večeri i noći i u ostalim predelima Srbije očekuje se prodor hladnog fronta, uz zahlađenje, a vetar će biti u skretanju na severozapadni. Sneg će padati u svim brdsko-planinskim predelima, a u noći ka sredi kiša će ponegde i u nižim predelima preći u susnežicu i sneg.

U sredu se na severu Srbije očekuje prestanak padavina i delimično razvedravanje. U ostalim predelima očekuje se oblačno sa kišom, susnežicom i snegom, a prestanak padavina i deliično razvedravanje u ovim predelima očekuje se posle podne i uveče.

Maksimalna temperatura biće od 3 do 7°C, Beogradu do 5°C.

Prema vremenskoj prognozi, u četvrtak ujutro mraz, tokom dana suvo i toplije. Jutarnja temperatura biće od -5 do 0°C, maksimalna temperatura od 8 do 15°C, u Beogradu do 14°C.

Očekuje se pojačanje jugoistočnog vetra.

Prolećni dan u petak

U petak će Srbija biti pod uticajem veoma snažnog ciklona i u njegovom prednjem delu.

Očekuje se oblačno, uz veoma jak južni i jugoistočni vetar, koji će u u košavskom području i na planinama imati olujne udare.

Sa severa Afrike preko Mediterana očekuje se priliv i veoma tople vazdušne mase, pa će biti veoma toplo.

Jutarnja temperatura biće od 2°C u južnim do 12°C u košavskom području i u Beogradu. Maksimalna dnevna temperatura biće od 16 do 22°C. Najtoplije će biti u Podrinju, u Kolubarskom okrugu, u Beogradu, Mačvi u košavskom području i to zbog fenskog efekta košave.

Krajem dana centar ciklona odmaknuće svojim centrom ka istoku, pa će se Srbija naći u zadnjem delu, uz veoma snažno severozapadno strujanje.

U noći ka suboti očekuje se prodor hladnog fronta, pa će vikend doneti jače zahlađenje vremena.

Prema vremenskoj prognozi, za vikend će biti oblačno i osetno hladnije sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom.

Duvaće veoma jak severozapadni vetar.

Maksimalna temperatura biće od 1 do 7°C.

Kiša će ponegde i u nižim predelima preći u susnežicu i sneg.

U nižim predelima očekuje se formiranje ponegde manjeg snežnog pokrivača, a u brdsko-planinskim predelima palo bi 10-20 snega.

Prosečna maksimalna temperatura za ovo doba godine je od 5 do 9°C. Maksimalna temperatura će narednih dana biti uglavnom oko prosečnih vrednosti. U petak se očekuje i za 10 do 15 stepeni toplije od proseka, dok će vikend doneti pad temperature na prosečne vrenosti, pa i nešto ispod.

(Pančevac/Telegraf.rs)