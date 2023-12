POLOVNJAK SE LAKŠE PRODA AKO JE U NEKOJ OD OVE TRI BOJE: Evo zašto je farba često presudan faktor

Ukoliko prodajete automobil i želite da to obavite što pre, bilo bi dobro da je on beo, siv ili crn jer su polovnjaci u tim bojama najtraženiji, a za to postoji i sasvim opravdan razlog.

Kako pokazuju podaci portala carVertical, 32,9 odsto svih polovnih automobila provereno putem njihovog servisa su bili sive boje, 14,6 odsto bilo je bele boje, a oko 29,7 odsto crne.

Kako ističu, ista tendencija može da se primeti širom Evrope, gde su monohromatske boje vozila najpopularnije.

-Monohromatske boje su tu na dug period. Bela, srebrna, siva i crna su popularne širom sveta. Plava vozila su popularan izbor u 2023. godini, dok su ostale boje preplavljene konzervativnim alternativama – kaže Mataš Buzelis, stručnjak za automobile i direktor komunikacija u carVertical.

Zašto je bitno da je polovan automobil crn, siv ili beo?

Siva, crna ili bela boja, objašnjavaju, su praktičnije, lakše za održavanje i ne zahtevaju previše pažnje, što je važno svakom vlasniku automobila.

– Proizvođači sada nude manje opcija kupcima automobila što se tiče boja. Pre nekoliko decenija videli smo mnogo šarenih vozila, ali sada su se palete boja promenile mnogo, jer većina ne želi da se ističe iz mase i bira konzervativna vozila. Neki vozači čak smatraju da će prodaja automobila koji je, na primer, crven ili žut, trajati mnogo duže nego prodaja istog vozila obojenog u crno ili sivo – objašnjava Buzelis.

Ipak, sa druge strane, vozači su u istraživanju ove kompanije potvrdili da ne preferiraju ni tamnije boje, jer privlače toplotu, prašinu i prljavštinu, pogotovo na „južnijim“ tržištima.

(Pančevac/Informer)