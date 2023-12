PANČEVO: Red vožnje Pantransporta tokom predstojećeg školskog raspusta

Pantransport će od ponedeljka 25. decembra početi sa primenom reda vožnje tokom školskog raspusta.

Kod međumesnog saobraćaja u primeni je aktuelni red vožnje uz ukidanje školskog polaska u 13.00 za Kovačicu sa povratkom u 14.05, zbog čega će polazak u 13.30 za Samoš saobraćati preko Debeljače.

Svi ostali polasci na linijama za Beograd, Opovo, Mramorak, Samoš i Padinu saobraćaju neizmenjeno.

Izmene u odnosu na redovni red vožnje gradsko-prigradskog saobraćaja sastoje se u sledećem:

Linije 4 i 14 saobraćaće na sat vremena van vršnog opterećenja, dok će u „špicu“ saobraćati na svakih pola sata;

Linija 6 Centar – Strelište – RNP saobraćaće tokom celog dana, a u poslepodnevnim i večernjim satima iz Centra u 17.30, 19.30 i u 21.30, a sa RNP u 18.00, 20.00 i u 22.00. Đački polazak u 19.55 iz Centra ne saobraća tokom raspusta;

Linija 7 RNP – Strelište – Jabuka u toku dana saobraćaće samo tokom vršnog opterećenja, dok će u poslepodnevnim i večernjim satima saobraćati u 17.00, 19.05 i 21.00 sa RNP, a iz Jabuke u 18.00, 20.00 i u 22.05;

Linija 8 Tesla – RNP – Starčevo saobraćaće samo tokom vršnog opterećenja;

Polazak na liniji Stari Tamiš – Centar u 7.25 ne saobraća tokom raspusta;

Polazak na liniji 25 Pančevo AS – B. Brestovac u 14.35, povratak u 15.20 ne saobraća tokom raspusta;

Napomena za liniju 27 Pančevo AS – Ivanovo: polazak iz Ivanova u 6.50 za razliku od prethodnih godina nastavlja da saobraća i tokom školskog raspusta, i to kao produžetak linije 14 iz Omoljice do Koteža 2, uz napomenu da tom prilikom autobus neće svraćati na okretnicu u Omoljici nakon dolaska iz Ivanova.

Redove vožnji za gradski i za međumesni saobraćaj možete pronaći u prilogu.

Povratak na redovan režim saobraćaja biće s povratkom đaka u školske klupe, od ponedeljka 15. januara 2024. godine.

(Pančevac)