TEMPERATURA IZNAD PROSEKA ZA OVO DOBA GODINE Ujutu oblačno, posle podne razvedravanje

Kišovito i oblačno jutro u zemlji, ali se tokom dana očekuje razvedravanje. Najviša temperatura biće iznad proseka za ovo doba godine, do 12 stepeni.

U prvom delu dana će širom Srbiji biti oblačno i vetrovito, povremeno s kišom, a na planinama sa snegom. Posle podne se, međutim, očekuje razvedravanje.

Najniža temperatura biće od minus jedan do sedam stepeni, a najviša dnevna od osam do 12 stepeni. U Beogradu se očekuje kišovito i vetrovito vreme, s temperaturom do 11 stepeni.

Suvo vreme, s temperaturom do 12 stepeni očekuje se u nedelju, dok će ponedeljak biti sunčani dan s temperaturom do čak 17 stepeni.

(Pančevac/RTS)

