VREMENSKA PROGNOZA MARKA ČUBRILA: Evo kakvo će vreme biti u novogodišnjoj noći

Do kraja godine očekuje se pretežno suvo i stabilno vreme, dok u drugoj polovini nedelje, posebno u sredu i četvrtak, rastu šanse za pojavu i duže zadržavanje magle ili niskih oblaka, prognozira Marko Čubrilo, profesor geografije i meteorolog amater na svojoj Fejsbuk stranici.

Kako navodi, do Nove godine očekuju se prohladne noći uz minimume od -2 do 6, a dani će biti relativno topli ali ne tako ekstremno topli kao u ponedeljak i utorak, uz maksimume od 5 do 13, a u mestima sa maglom oko 4 stepena Celzijusa. Vetar vrlo slab.

Čubrilo navodi da je najnoviji prognostički materijal u velikoj meri oslabio najavljivano pogoršanje za doček Nove godine, pa se sada najavljuje samo prolazno naoblačenje uz ređu pojavu slabe kiše, dok se osetnije pogoršanje sada simulira oko 2. januara.

„Svakako bi posle 31. decembra došlo do postepenog narušavanja anticiklona uz pad temperature, ali koliko bi on brzo išao još nije moguće predvideti” navodi Čubrilo, dodajući da se prognostičarski podaci menjaju, ali da je izvesno da nas oko 4. januara očekuje bar još 4-5 pravih prolećnih dana, „a zatim bi se vremenske prilike trebale polako vratiti u okvire proseka”.

(Pančevac/Dnevnik.rs)