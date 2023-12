KINESKA KOMPANIJA XIAOMI PREDSTAVILA SVOJ PRVI ELEKTRIČNI AUTOMOBIL SU7

Tehnološki gigant Xiaomi, poznat po svojim pametnim telefonima, predstavio je svoj prvi električni automobil SU7 i najavio da u narednih 15 do 20 godina želi da postane jedan od pet najvećih svetskih proizvođača električnih vozila (EV).

Vozilo tipa sedan SU7 (akronim od Speed Ultra) će koristiti baterije glavnih kineskih proizvođača, Contemporary Amperex Technology i BYD, prenosi Bloomberg.

Novi automobil ima operativni sistem HyperOS, a izvršni direktor kompanije Xiaomi Lei Džun je na društvenoj mreži X sugerisao da je vozilo povezano sa pametnim telefonima i aparatima za domaćinstvo.

Which #XiaomiSU7 color wins your first glance? Agua Blue, Mineral Gray, or Verdant Green? pic.twitter.com/I4ZBY200aK

