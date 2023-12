LEKARI UPOZORAVAJU: Budite umereni u hrani i piću tokom praznika

Tokom praznika uvek se priprema i jede više hrane koja može da bude teška za naš stomak. Prema rečima doktorke Mirjane Nikolić, treba biti umeren u svemu, pa i u konzumiranju hrane i pića, kako praznike ne bismo proveli u ambulanti.

Za vreme praznika umerenost u hrani i piću je veoma važna za sve, kako bi se sprečili problemi sa krvnim pritiskom, stomačnim tegobama, ali i ostale zdravstvene komplikacije. Doktorka Mirjana Nikolić kaže da je osim umerenosti važno da jedemo raznovrsnu hranu, dosta sezonskog voća i povrća.

-Moramo da vodimo računa, da budemo umereni, kako ne bismo naškodili sebi, imali tegobe. Znači umerenost, raznovrsnost, uobročenost – savetuje dr Nikolić iz Doma zdravlja Pančevo.

Česti su problmi sa stomakom, upravo zbog uzimanja više hrane, zbog kojih često mora da se potraži pomoć lekara. Ovo je vreme kada se jede teška hrana, puna začina i kalorija.

-Veliko opterećenje probavnog sistema može da izazove tegobe u smislu bola, nadimanja, podrigivanja, gorušice, povrćanja, promena stolice. Tako da mora da se vodi računa, da se bude umeren, da uzimate određenu količinu obroka, da ne uzimate masnu hranu, salnu hranu. Ne možemo baš odoleti, ali da to bar malo smanjimo. Ceo organizam trpi, naročito se to odnosi na naše hronične pacijente, one sa dijabetesom, kardiovaskularne bolesnike, ali i na zdrave ljude. Mora čovek biti umeren, istakla je doktorka Mirjana Nikolić.

Lekari savetuju da se i tokom praznika hronični bolesnici pridržavaju određenog režima ishrane i redovno uzimaju svoje lekove, dok za sve zdrave osobe umerenost i odmerenost treba da budu imperativ. Šetnja tokom slobodnih dana će takođe prijati našem telu i našem umu.

