SUTRA SUNČANO I TOPLO: Evo kakvo nas vreme očekuje narednih dana

Još jedan prolećni dan je pred nama. Sutra jutro maglovito, uz slab mraz ponegde. Dan ponovo sunčan i topao. Jutarnja temperatura od -3 do 4 stepena, najviša do 16 stepeni. U nižim delovima Beograda ujutru magla, dan sunčan, natprosečno topao – temperatura do 14 stepeni.

29.12.2023. Petak: Ujutro ponegde slab mraz, a u nizijama, po kotlinama i dolinama reka niska oblačnost ili magla, koja će se ponegde zadržati i pre podne. Tokom dana pretežno sunčano ili malo oblačno i natprosečno toplo. Vetar slab do umeren, južnih smerova, u južnim predelima zapadni. Najniža temperatura od -3 do 4, a najviša od 10 do 16 stepeni. Tokom noći u nizijama, po kotlinama i duž rečnih tokova ponovo formiranje magle ili niske oblačnosti.

30.12.2023. Subota: Ujutro po kotlinama i dolinama reka magla. Tokom dana prolazno naoblačenje, ali će se zadržati uglavnom suvo, na severu Srbije tek ponegde je moguće slaba kratkotrajna kiša. Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni, posle podne i uveče u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od -2 do 6, a najviša od 8 do 16 stepeni.

31.12.2023. Nedelja: Suvo sa dužim sunčanim intervalima. Vetar slab do umeren, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od -1 do 6, a najviša od 9 do 15 stepeni.

01.01.2024. Ponedeljak: Umereno do potpuno oblačno i u većini krajeva suvo, samo u Vojvodini, mestimično sa slabom kišom. Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni, posle podne u Vojvodini u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od 0 do 8, a najviša od 10 do 16 stepeni.

Prognoza vremena za narednih pet dana (od 02.01.2024. do 06.01.2024.)

Umereno do potpuno oblačno, u utorak na severu suvo, a u ostalim krajevima ponegde sa slabom kišom i to uglavnom u prvom delu dana. Od srede ponovo mestimično kiša, na visokim planinama sa slabim snegom.

(Pančevac/RTS)