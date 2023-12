PROJEKTIL POGODIO BOŽIĆNI SAJAM U BELGORODU: Pogledajte trenutak kada je ubijeno 14 civila, uključujući dvoje dece

Rusko ministarstvo za vanredne situacije izvestilo je da je najmanje 14 ljudi, uključujući dvoje dece, ubijeno, a 108, uključujući 15 dece, povrieđeno u napadu.

Ovo je, prema nekim navodima, prvi napad ukrajinske strane na civilne ciljeve u Rusiji.

Fotografije objavljene na internetu pokazuju zapaljene automobile, zgrade razbijenih prozora i crni dim kako se uzdiže iz nekih zgrada.

Jedan od projektila pao je na klizalište koje je u to vreme bilo otvoreno. Navodno je pogođeno i Belgorodsko državni tehnički fakultet, javio je Telegram kanal Baza.

Ovo je bio drugi napad na Belgorod u dva dana. Uveče, 29. decembra lokalne vlasti su je izvijestile da su obrambeni sistemi oborili “nekoliko zračnih ciljeva” koji su se približavali gradu. Navodno je u napadu jedna osoba poginula, a četiri su povrijeđeni.

Ukrajina nije službeno komentarisala napad. RBC Ukrajina je napisao da su ukrajinske “sigurnosne i odbrambene snage” izvele udare i da su bili usmereni na vojne ciljeve. Izvor je za RBC Ukrajina rekao da se radi o “opštoj meri koja je posledica varvarskog granatiranja Dnjipra, Harkova i Odese i ubistava civila”.

Rusko ministarstvo odbrane poručilo je da napad na Belgorod u kojem je poginulo 14 ljudi neće proći “nekažnjeno”, okrivivši za napad ukrajinsku vojsku.

“Taj napad neće ostati nekažnjen”, objavilo je ministarstvo na Telegramu, uveravajući da su ruske snage uspele presresti dva projektila i “većinu” raketa lansiranih na taj grad.

Ruski predsednik Vladimir Putin izvešten je o tom napadu na stambene četvrti grada, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov, objavile su ruske novinske agencije.

Ukrajina, koju je Moskva napala u februaru prošle godine, redovnoo provodi napade na mete u Rusiji, posebno na područja koja su blizu njene granice, ali broj žrtava obično je manji.

The Ukrainian Army, funded, led and armed by NATO has just bombed the Civilian centre of the Russian city of Belgorod.

They have directly targeted the city centre to kill innocent civilians. There is no military infrastructure here. I’ve been here myself. This is murder. pic.twitter.com/niWTYR9TB0

— Chay Bowes (@BowesChay) December 30, 2023