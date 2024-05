TO ĆE BITI NAJTEŽA NEDELJA ZA SRBIJU Vučić otkrio šta će se dešavati između 13. i 17. maja!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je kada će zakazati glasanje za rezoluciju o Srebrenici i kada će biti Savet Evrope povodom Kosova i Metohije.

– Najverovatnije će 13. ili 14, svakako u nedelji između 13. i 17. da zakažu glasanje. Najverovatnije će Savet Evrope biti odluka 17. ujutru. Svakako će nam to biti najteža nedelja, od 13. do 17. Tabliraće Rezoluciju 9. kako se to kaže, ovi kosponzori. Nemci kao glavni, Amerikanci kao pomagači. Teško da će 10. da stignu, tako da 13. najverovatnije.

(Pančevac/Novosti)

