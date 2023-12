UBEDLJIVA POBEDA LISTE SRBIJA NE SME DA STANE

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti.

– Danas su završeni ponovljeni izbori i na svim biračkim mestima i na gradskom i na republičkom nivou veoma ubedljivu pobedu odnela je lista „Srbija ne sme da stane“ – rekao je Vučić i dodao:

– Na republičkom nivou je izlaznost 43 odsto i nešto manje od 40 odsto na nivou Grada Beograda.

Predsednik ističe da je ubedljiva pobeda odneta u Ripnju, čak 79,8 odsto glasova.

– Što se drugih biračkih mesta tiče svuda je između 10 i 30 odsto uvećan procenat za listu Srbija ne sme da stane. A na 9 mesta je bila veća izlaznost, ili ista kao i pre 13 dana. Na tim mestima smo dobili negde čak i 30 odsto glasova više, tako da imate mesta u opštini Lebane i Žagubica gde imamo više od 92 odsto od broja ukupnih glasova – kazao je Vučić.

On dodaje da se čekaju ukupni rezultati sa tri biračka mesta, i dodaje da je lista „Srbija ne sme da stane“ osvojila 69,5 odsto, dok je lista Srbija protiv nasilja uzela 21 odsto.

– Imaćete za 15-20 minuta precizno urađene sve rezultate. Ovo znači da ukoliko bude pristojna izlaznost 2. januara, i ako se nastavi ovaj trend rasta, realno je očekivati da naša lista dobije 130 mandat – rekao je predsednik.

Vučić se zahvalio građanima Srbije što su na miran način uradili svoj posao, i olovkom pokazali kakva im je demokratska volja. – I što su istrpeli svakojake pristike i napade, što su uspeli da izdrže i nasilje koje je neretko karakterisalo u poslednjim izbornim godinama taj postizbornim period. Jer neki nikada ne mogu da se pomire sa izbornim rezultatima. I da kažem ljudima, video sam novija istraživanja posle napada na gradsku skupštinu, došlo je do drastične promene u raspoloženju građana Srbije. Bili smo na 49 odsto pre toga, danas smo na 51,5 do 52 odsto biračkog tela. Ponešto je porasla lista Nestorovića, ostalo je u slobodnom padu – ističe on. Kaže da građani neće nasilje i laži, i da znaju da nikada manje prigovora nije bilo, ni žalbi. – Ponosan sam na činjenicu da nikada nismo imali mirniju kampanju, bez ijednog incidenta. To znači da narastamo kao narod, i da razumemo demokratske tekovine. I da smo u stanju da razumemo i tolerišemo drugačije mišljenje. Ponosan sam što je lista „Srbije ne sme da stane“ osvojila ovoliko poverenje građana – kazao je on, i dodao da je presrećan što dobri ljudi voditi Srbiju u narednih teških šest meseci. Kaže da je prve večeri rekao da nema Majdana, tokom napada na Skupštinu grada Beograda te objasnio. – Nije problem ako jedna nevladina organizacija iznosti fluorescentne prsluke i rance, niti šatorska krila. Sve to piše u priručnicima obojenih revolucijama. Nije problem šta ćete da kažete policiji ako vas uhvate u sprovođenju nasilja. Toga ima u priručnicima. Nešto ste zaboravili. Da bi se revolucija provodila, to nije dovoljno, to nije tehnika ili matematika, politika je suština i život, legitmitet. Ne možete sa tako malim procentom podrške da osvajate vlast na silu. Današnji rezultati su otpor običnog naroda rušenju države! Narod hoće da čuva svoju državu – kazao je Vučić. Ističe i da su opozicioni mediji, ali i RTS, brutalno kršili izbornu tišinu, i da to traje već duže vreme. – Važno je za građane Srbije, da više ne pričam o onome što je ljude zamaralo. Pod jedan – neće biti nikakvih revolucija, niti nasilnog preotimanja vlasti. Dva, narod je jasno rekao kome daje podršku, i pod tri, da pokušamo da do kraja februara početka marta formiramo vladu, da gledamo kako ćemo da idemo napred. Pod četiri, da nastavimo da implementiramo preporuke ODIHR-a, i pod pet, postavljam pitanje gospodinu Jonsonu zašto nije obavestio javnost u Srbiji da mu je Đilas rekao da neće priznati izborne rezultate. Ljudi bi tada znali da je ovo farsa i spasavanje redova Rajana – kaže predsednik. Dodaje da će čekati odgovor od Jonsona, a potom je nastavio da govori o tačkama. – Pod šest, čuvaćemo našu samostalnost. Nastavićemo put ka EU, ali ćemo jednako tako ponosito čuvati tradicionalna prijateljstva i odnose sa NR Kinom, Rusijom, i svima drugima za koje misle da moramo da im uvodimo sankcije – rekao je on. Vučić kaže da je važno samo šta je interes građana, a ne interes druge zemlje ili institucije, što je pozdravljeno aplauzom. – Mi smo na 70 odsto osvojenih glasova po rezultatima od večeras. Neće se drastično menjati… Na svim gradskim mestima smo ubedljivo pobedili, najniži je Medijana Niš gde smo oko 53 odsto. Imamo u Lebanu 72 od 73 odsto. On dodaje da 2. januara neće biti ovakvog obraćanja, već će samo obavestiti javnost da li će imati 130 mandata u Skupštini. – Hvala građanima Srbije, neverovatno je da ovoliko glasova dobijate posle 12 godina. A posebno sam srećan kada vidim kako se ljudi ujedine kada vide da je zemlja u opasnosti. I svaki put se to događa. Svaki put kada ljudi vide da oni izlaze na ulice, mi idemo 10, 20, 30 odsto gore, a oni za toliko idu dole. Naši ljudi su državotvorni, vole svoje porodice, misle o budućnosti, ali i vole svoju državu – rekao je Vučić.

O čestitki koju je Putin uputio samo Vučiću i Orbanu, predsednik je rekao kratko da je to logično.

– Ja mislim da sam i prošle godine dobio prazničnu čestitku. Uobičajeno i sasvim logično. Rusija je velika zemlja koja ne mora da se pravda bilo kome za bilo šta. Oni nisu krili kome su čestitali, javno su to objavili. Ostajemo na evropskom putu, ali čuvamo svoja tradicionalna prijateljstva, i to je to – kaže Vučić.

Predsednik je rekao i da je danas video Radomira Lazovića sa studentima, i da je 50 ljudi blokiralo višemilionski grad.

– I onda je došao današnji dan i olovkom su im pokazali šta misle o njima. Nastavite da protestujete. Koje to godine niste protestovali. I 2017, i 2018. ste našli razlog u Borku Stefanoviću, pa 2019, 2020, pa onda 2022. ste rekli da su izbori pokradeni. Da igrate partiju tablića rekli biste da ste pokradeni, a sebe ne smete da pogledate u ogledalo. Zamislite ja kažem Ani Brnabić: „Baš si se ugojila“. A ona mršava, a ja debeo. E to oni rade svaki dan – kazao je on.

Ističe da su pred nama najbolje godine i veliki projekti, i dodaje da je pravo svih koji protestuju da to rade.

– Video sam koliko je ljudi stiglo iz Jagodine, odavde, odande… Dobrodošli draga braćo, odakle god dolazite, hvala vam. Pa onda dođu u Galeriju, koju je Vučić izgradio, dive se kako izgleda. Najsmešnije mi je bilo kada je Crta rekla da je po njihovoj računici bilo 17.000 ljudi na protestu. Mi imamo mašine koje u glavu broje čoveka. Neću vam ja reći koliko je bilo, ali je sramota da tako brutalno lažete – kaže predsednik.

O kršenju tišine od strane RTS, kaže da su to radili samo kada su u pitanju bili drugi.

– Nisu puštali šta je Orlić govorio o protestu, već Ejdusa i ostale patetične priče Marinike Tepić. Besmisao koji su pravili 13 dana već. Lazović govori da će nešto na ulici da radi… Ti ćeš na ulici da rušiš. Držali su se zakona što se tiče liste Srbija ne sme da stane – kaže on.

Vučić je potom dobio nove rezultate, i rekao da je bez tri biračka mesta 69,50 odsto osvojila lista Srbija ne sme da stane.

– SPS 5,58, Srbija protiv nasilja 8,31, Jovanović 1,93, SVM je osvojio 3,22 odsto, u Zukorlić i SDA imaju 1,53. Nestorović ima 3,40, ali će imati svakako više zbog gradskog biračkog mesta. Ovo sve ostalo je 0,14 i sitno, da ne čitam to – pročitao je predsednik.

Vratio se na temu RTS, i kaže da nastave to da rade, pošto to rade godinama, i da se zna kako to funkcioniše. On je potom ponovo pročitao rezultate za Beograd.

– U Beogradu na izlaznost 40,4 odsto, lista Srbija ne sme da stane dobila je 64,49 odsto. To su konačni rezultati. Lista Srbija protiv nasilja 17,70 – pročitao je on.

Vraćajući se na temu RTS, kaže da neće govoriti da je u pravu nekome ko nije u pravu.

– Morate imati politiku koje ćete da se držite. Hoćete da vas podržim, da dođete na vlast, a vređate ljudi iz Borče, Ovče, Koteža, Batajnice. Kako da ih vređam, ti ljudi se raduju svakom uspehu Srbije. Za mene je svaki građanin Srbije isti, ma gde da živi. Znate koja bi razlika bila da isključimo Beograd iz glasanja. Razlika bi bila 50 odsto. Nema to smisla, ali ja neću da im podilazim, i to je to – kaže Vučić.

Predsednik kaže da, iako je rođeni Beograđanin, nije bolji od bilo koga ko nije iz prestonice.

– To vam je suštinski razlog. Oni hoće da im se ne zamerim. To je problem i u SNS, i naložio sam Vučeviću da to reši. Morate naći ljude koji će beskompromisno raditi, čak i kada se zameri nekome. A ne da se Vučić zamera svima i bije bitke, a drugi da se sklanjaju. Ako SNS to ne reši, biće na stranputici – kaže on.

Ističe da je spreman na saradnju sa svima, i da je vreme za jedan široki pokret u našoj zemlji.

– Da se suočimo sa problemima, i da postavimo cilj – 1. decembar 2026, kada predajemo ključeve EXPO-a. Curi nam vreme, moramo to da uradimo – kazao je predsednik.

Vučić dodaje da je neophodna konkretna politika, a ne fluorescentni prsluci, šatori i stilizovana pesnica.

Što se tiče situacije u Beogradu, kaže da današnji rezultati za vlast u prestonici ne znače ništa, ili kako bi narod rekao: „Ovako musa dere jarca“.

– Što se novih izbora tiče, možda će ih biti, možda ne. Znate, oni koji misle da je dobro i da će dobiti više ako odu na nove izbore… Ja sam to Dačiću objašnjavao, dobijao je glasove zato što niko nije vodio kampanju protiv njega, a on je vodio protiv svih. Nije pitanje šta će raditi mediji, već mi. Da li mislite da ćemo da pustimo svakoga da nam uzima glasove na trikove. Bićemo fini i pristojni, ali ćemo i da odgovorimo – kaže on.

Ponovo ističe da su bili najčistiji izbori u Srbiji, i nada se da će biti dovoljno mudrih glava koje dobro misle o svojim interesima.

– A ja mislim da je interes grada da se što pre formira većina, da nastavimo sa projektima. A ako tako ne bude, idemo ponovo na izbore. Još jednom da se zahvalim građanima, što vole svoju Srbiju. Pred nama je veliki posao, i uradićemo sve da Srbija bude uspešna. Srbija ne sme da stane, živela Srbija -zaključio je predsednik.

(Pančevac/Novosti)