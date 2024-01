ONI NE IDU NA SPLAVOVE I U ELITNE KLUBOVE Ivana sa braćom prvi put za Novu godinu izašla u seoski dom FOTO

Dok su njihovi vršnjaci uživali po elitnim klubovima i na beogradskim splavovima, troje Uskokovića iz sela Planince na Ravnoj Gori po prvi put su najluđu noć proveli van svog doma, i to u seoskom domu u Pranjanima.

Za Ivanu i njenu braću Nikolu i Nemanju to je bio, kako su rekli, nezaboravan doživljaj.

„Oduševljeni smo, ovako nešto još nismo videli. Novu godinu smo do sada uvek čekali kod kuće, uz televizor. Ja pripremim kolače, brat ode do prodavnice u Struganik, kupi sokova, i bilo nam je uvek lepo. Čuli smo da će u ovom selu večeras biti doček i složili smo se da dođemo. Ovo nam je prvi izlazak u životu. Nemanja je najmlađi, ima 15 godina, rekla sam majci i ocu da ću ja brinuti o njemu. Nije nam bilo daleko, do našeg sela Planinice odavde ima oko 18 kilometara preko Ravne Gore. Brat Nikola ima položeno, on je vozio“, rekla je Ivana za RINU.

Dodaju da, iako su možda i uskraćeni za neke sadržaje koje ima omladina u gradu, i bez obzira što internet moraju da „jure“ po brdima, svoj život na selu nikada ne bi menjali za grad. Roditeljima pomažu u svim poljoprivrednim poslovima i deca su za primer.

„Lepo nam je u našem selu. Jeste planina, ali ne bi je menjali ni za šta na svetu. Imamo pet krava, pedeset ovaca. Kupili smo i mašine, Nikola je glavni mašinista, sve može i ume da radi, veliki je oslonac tati i mami. Verujte da smo srećni, i narod kaže svuda prođi – kući dođi. Naša Planinica je naša lepotica i tu nam je sve na mestu“ priča Ivana koja je sinoć zajedno sa Lazarom Vukašinovićem iz Pranjana odbrojavala poslednje sekunde stare godine.

„Želim Vam svima puno zdravlja, i da budete srećni kao moja braća i ja“ poručila je u mikrofon tačno u ponoć.

Inače, u Pranjanima je prvi put organizovan doček Nove godine u seoskom domu koji je decenijama bio zapušten i pretilo mu je urušavanje, kao mnogima. Delimično je renoviran i zablistao je prošle jeseni.

(Pančevac/Rina)