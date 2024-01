VOĐA OPOZICIJE UBODEN NOŽEM U VRAT Pokušaj atentata u Južnoj Koreji, napadač uhapšen ali odbio da govori VIDEO

Južnokorejski opozicioni lider Li Dže Mjung uboden je nožem u vrat tokom posete Busanu, javljaju lokalni mediji.

Napadnut je dok je obilazio gradilište na novom aerodromu u Južnoj Koreji, saopštila je gradska služba za hitne slučajeve. U njemu se navodi da je Li – koji je na čelu glavne opozicione Demokratske partije – bio pri svesti, ali da se ne zna njegovo tačno stanje. Zvaničnik stranke rekao je da je odveden u lokalnu univerzitetsku bolnicu.

Napadač tražio autogram

Neidentifikovani muškarac prišao je političaru da uzme autogram pre nego što je upao sa oružjem nalik nožu, javila je južnokorejska novinska agencija Jonhap. Napadač, koji je izgledao u svojim pedesetim ili šezdesetim godinama, brzo je zadržan i uhapšen, rekao je Jonhap. Na snimcima sa društvenih mrežam vidi se kako južnokorejski političar pada na zemlju dok nekoliko ljudi pokušava da obuzda napadača. Fotografije nakon incidenta prikazuju vođu opozicije kako leži na zemlji zatvorenih očiju, dok mu neko stavlja maramicu na vrat. Rečeno je da ima posekotinu od oko jedan centimetar.

Footage showing the Stabbing Attack earlier against the Leader of the Democratic Party of South Korea, Lee Jae-myung while he was Speaking to a Crowd in the Southeastern City of Busan. pic.twitter.com/uEAabsxzmX

— OSINTdefender (@sentdefender) January 2, 2024