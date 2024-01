TOPLO JOŠ DVA DANA A ONDA SLEDI LEDENI TALAS Pogledajte kakvo nas vreme očekuje!

Ujutro delimično vedro, po kotlinama uz kratkotrajnu maglu. U toku dana suvo uz umereno naoblačenje i dalje natprosečno toplo.

Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni, u košavskom području jugoistočni, krajem dana i tokom noći u pojačanju. Jutarnja temperautra od -2 do 7 stepeni, a najviša od 10 do 16. U Beogradu umereno oblačno i toplo do 16 stepeni. Uveče košava.

Danas i sutra veoma toplo za januar, ali se na Božić, u večernjim satima, očekuje naglo zahlađenje. Do subote će biti i dužih sunčanih perioda. Ipak, vazdušni pritisak je u padu, jer se u zapadnom Sredozemlju formira ciklon koji će u nedelju uveče doneti zimu u naše predele.

Mediteranski vazduh ostaje iznad Balkana do subote. Jutarnja temperautra od -2 do 7 stepeni, a najviša od 10 do 16. U Beogradu umereno oblačno i toplo do 16 stepeni.

(Pančevac/RTS)

