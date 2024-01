KRAJ ZA SRBIJU NA EP U VATERPOLU Devojke prokockale prednost od tri gola!

Ženska vaterpolo reprezentacija Srbije nije se plasirala se u četvrtfinale Evropskog prvenstva pošto je u osmini finala izgubila od Hrvatske rezultatom 11:8 (2:3, 2:3, 2:1, 5:1) iako je u jednom trenutku imala tri gola prednosti.

U prvom poluvremenu naše devojke su bile bolje i sticale su prednost.

Početkom treće četvrtine Srpkinje su vodile 7:4 i delovalo je da će u četvrtfinale, ali su se Hrvatice vratile u meč i stigle do vođstva 8:7 početkom poslednje deonice.

Srpkinje jesu izjednačile na 8:8, ali to je bilo sve što su uspele do kraja meča – Hrvatice su revijom golova stigle do pobede u finišu.

Butić je sa četiri pogotkapredvodila Hrvatsku, Brnetić je dala tri, a Rozić dva. Srpkinje je predvodila Ana Milićević sa četiri gola.

Hrvatska će u četvrtfinalu igrati protiv Španije, a taj meč na programu je u sredu.

(Pančevac/Novosti)

