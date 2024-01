Srđan Šaper prodaje biznis u Bugarskoj

Akros media holding (Across Media Holding), kompanija koju kontroliše slovačka investiciona grupa Across finance, dobila je odobrenje bugarske antimonopolske komisije da preuzme kontrolu nad pet srpskih kompanija za medija planiranje i kupovinu medijskog prostora.

Akros media holding (Across Media Holding), kompanija koju kontroliše slovačka investiciona grupa Across finance, dobila je odobrenje bugarske antimonopolske komisije da preuzme kontrolu nad pet srpskih kompanija za medija planiranje i kupovinu medijskog prostora. Četiri od njih su ćerke firme I&F holdinga, registrovanog u Švedskoj, saopštila je bugarska agencija, a piše seenews.com.

U tekstu se navodi da je Akros mediji odobreno da kupi kompanije I&F Mediabrands, I&F Lokomotiva, I&F Accounting i Adriatic Advertising. Vlasnik tih kompanija je I&F Holding, koji je u vlasništvu Vicino holdinga, registrovanog u Švedskoj, navodi se u saopštenju Komisije za zaštitu konkurencije Bugarske,a prenosi forbesSRB.

U odvojenom poslu, Akros je dobio dozvolu da preuzme i kompaniju za tržišne komunikacije Media Pool iz Srbije, čiji je vlasnik makedonska kompanija Magna Europe, a koja je u vlasništvu kiparske firme Lilysol limited.

Seenews piše i da je kompanija I&F Mediabrands jedini vlasnik agencija Universal Media i Initiative, dok je Media Pool vlasnik firme Media Pool Sofija.

Akros media holding dosad nije imao biznis u Bugarskoj.

Antimonopolska komisija navela je i da ova transakcija, o kojoj su obavešteni u novembru, ne stvara ni horizontalna ni vertikalna preklapanja i ne vodi ka dominantnom tržišnom učešću. Tako neće uticati na konkurenciju na relevantnim tržištima, dodaje komisija.

U tekstu se ističe da su obe transakcije dogovorene u avgustu 2023, prema informacijama Komisije, ali nije izneta vrednost poslova.

Dodaje se da je I&F grupu u Beogradu osnovao Srđan Šaper 1997. i da je razvila biznis marketinških komunikacija od Skandinavije do Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Slovenije, BiH, Bugarske i Albanije i ima oko 600 zaposlenih. Grupa obuhvata i agencije McCann, Drive, MRM//McCann, Craft, Scandinavian Design Group i Adrenalin.

Akros Media Holding je 75 odsto u vlasništvu Akros fajnens (Across Finance), a 25 odsto drži firma JTPEG Serbia investments, koja je deo kiparske J&T Private Equity grupe.

(Pančevac/ForbesSrbija)