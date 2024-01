SRUŠLI SMO ŠTALU DA BISMO NAPRAVILI KUĆU Savići posle pola veka života u Beogradu prešli na selo

Gornji Milanovac – Rade i Anka Savić više od pola svog života proveli su u Beogradu, gde su izrodili osmoro dece, ali želja da gradski asfalt zamene šumama i livadama tinjala je u njima sve vreme. A kada se nešto jako voli, onda se to i ostvari, pa su Savići posle nekoliko godina traženja našli svoje parče raja u gornjomilanovačkom selu Kalimanići, gde su krenuli da se kuće ispočetka.

– Ovde, gde se sada nalazi kuća koju pravimo, u donjem suterenu nalazila se štala koju smo mi srušili, podneli smo zahtev za gradjevinsku dozvolu koju smo dobili i onda smo krenuli sopstvenim rukama da zidamo sve ovo – kazao je za RINU, sada već milanovčanin Rade.

Ali, prelazak iz grada u selo nije svako doživeo na isti način, medjutim Savići kažu da se na dobro brzo navikneš, pa se sada svi osećaju kao da su tu oduvek i živeli.

– Deca su nas podržala, iako nisu bili potpuno sigurni u to, jer je to za njih bila sve neka neizvesnost. Mi smo ih pripremali vremenom, kako smo tražili imanje oni su sve više bili oduševljeni. Kada se sve to realizovalo, neki su prihvatili sa oduševljenjem, ali ipak kako je vreme proticalo nije im bilo lako – priča supruga Anka.

RINA RINA RINA RINA RINA RINA RINA RINA RINA RINA RINA RINA RINA RINA

Njihov sin Nikola, nakon dolaska na proplanke sela Kalimanići uvideo je sve prednosti života na selu.

– Nekoliko meseci meni je trebalo da se naviknem na novu okolinu, društvo, rad na selu, ali sada kada sam se uklopio, super mi je za razliku da sam ostao u Beogradu – ističe Nikola Savić.

S obzirom da se svi najmladji Savići bave konjičkim sportom, rešili su da u svom novom okruženju otvore školu jahanja. Vrlo brzo za njih se pročulo, pa su za kratko vreme stigli i prvi polaznici.

– U školi jahanja prvo se uči kako savladati strah i da se konj ne uplaši, zatim kas i galop. Ko sve to savlada može da krene na terensko jahanje, što budi i najveće emocije kod jahača – zaključio je Vasilije Savić.

Savići su doneli odluku, ostaju u Kalimanićima sa svojim konjima jer su ovde napravili priču za budućnost.

(Pančevac/RINA)

KRČEDINSKA ADA: Prebačeno još 20 krava, sa konjima teže ide VIDEO

JEDINSTVENO SELO U SRBIJI U Pranjanima se organizuje svečani doček Srpske nove godine!