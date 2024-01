UJUTRU MAGLA I MRAZ Tokom dana sunčano, ali hladno!

Temperatura -12, u toku dana u većini mesta od minus 4 do 0, tek ponegde će temperatura biti u plusu

U Srbiji će ujutru osim mraza, biti mestimično i magla ili niska oblačnost, koja će se ponegde u nižim predelima zadržati čitavog dana. U ostalim krajevima pretežno sunčano, na istoku i vetrovito. Ujutru ponegde minus 12, tokom dana u većini mesta od minus četiri do nule, tek ponegde će temperatura biti u plusu.

Ujutru umeren mraz, ponegde i jak, mestimično s maglom i niskom oblačnošću, koja će se ponegde u nižim predelima zadržati i tokom celog dana.

U ostalim krajevima će biti sunčano, ali hladno. Duvaće slab vetar, na istoku umeren, povremeno i jak, zapadni i severozapadni.

Najniža temperatura kretaće se od minus 12 do minus 6 stepeni, a najviša u većini mesta od minus 4 do 0, na severu Vojvodine, jugu i istoku Srbije malo toplije, do 4 stepena.

Uveče na severu, a tokom noći i u ostalim krajevima naoblačenje, ponegde uz provejavanje slabog snega, dok će zapadni vetar biti u pojačanju.

Nakon maglovitog jutra u Beogradu će tokom dana biti tmurno i hladno s najvišom temperaturom do minus 2 stepena.

Umeren do jak jutarnji mraz očekuje se do kraja sedmice.

Sutra i prvog dana vikenda biće umereno do potpuno oblačno, ponegde uz provejavanje slabog snega. U subotu krajem dana postepeno razvedravanje.

U nedelju pretežno sunčano uz porast dnevnih temperatura.

Sledeće sedmice se očekuju povremena naoblačenja s kišom, ponegde i sa snegom. Jutarnje temperature biće u porastu, a izraženije otopljenje očekuje se sredinom naredne sedmice.

(Pančevac/RTS)

