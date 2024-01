CELA KUĆA SE TRESLA, PROBUDIO ME JE Snažan zemljotres pogodio Portugaliju!

Zemljotres jačine 4,7 stepeni Rihterove skale pogodio je Portugaliju, javlja EMSC.

Potres je zabeležen na Azorskim ostrvima, na dubini od 10 kilometara.

Za sada nema informacije o povređenima ili materijalnoj šteti.

#Earthquake (#terramoto) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M4.6 || 23 km SW of Angra do Heroísmo (#Portugal) || 9 min ago (local time 07:19:57). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/z4khB5CxWm

— EMSC (@LastQuake) January 14, 2024