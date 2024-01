ATLETIČARKE TAMIŠA OSVOJILE TRI MEDALJE

U atletskoj dvorani u Novom Sadu održalo otvoreno pojedinačno prvenstvo Vojvodine u atletici u kategoriji mlađih pionira(U14). Organizator prvenstva je bio Atletski Savez Vojvodine, a učešće su uzeli atletski klubovi iz Vojvodine, ali i centralne Srbije sa velikim brojem atletičara.

Atletski klub Tamiš je predvođen trenerom Zoranom Kocićem, učestvovao sa dve atletičarke i ostvario je sjajan uspeh osvajanjem čak tri medalje.

Nikolina Radovanović je na svom prvom prvenstvu Vojvodine startovala u disciplini : bacanje kugle,i to sa godinu dana starijim,iskusnijim atletičarkama,ali je to nije sprečilo da pokaže svoj raskošni talenat i stigne do drugog mesta i srebrne medalje sa sjajnim rezultatom od 12.92m. Ovaj rezultat je ujedno i drugi rezultat u Srbiji u 2024.godini. Nikolina Radovanović je vanserijski talenat u bacačkim disciplinama, i napredni rezultati se od nje očekuju u narednim godinama i u bacanju koplja.

Nađa Cvetković je osvojila sjajno treće mesto i bronzanu medalju u bacanju kugle, da bi odmah zatim otrčala na start kvalifikacionih trka na 60m, koje je prošla kao treća u generalnom plasmanu, da bi sat vremena nakon toga u finalnoj trci na 60m osvojila srebrnu medalju sa samo stotinkom zaostatka za prvoplasiranom atletičarkom. Nađa Cvetković je sa dve osvojene medalje, jedna od najuspešnih atletičarki na prvenstvu Vojvodine.

Sezona atletskih takmičenja u dvorani je zvanično počela, a Nikolinu i Nađu u narednom periodu očekuju dva otvorena (međunarodna) prvenstva Beograda, kao uvod u državno prvenstvo koje je na programu polovinom februara meseca.

(Pančevac/RTV Pančevo)

