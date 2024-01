ZATVOREN DEO ŠANETOVE ULICE Zbog radova na izgradnji atmosferske kanalizacije izmeštena autobuska stajališta

Od juče je zatvoren deo ulice Dušana Petrovića Šaneta zbog radova na izgradnji atmosferske kanalizacije. Takođe je privremeno izmešetno stajalište autobusa „Pantransporta“ iz ulice Veljka Vlahovića u Cijićevu ulicu.

Zbog izvođenja radova na izgradnji atmosferske kanalizacije u ulici Dušana Petrovića Šaneta na Strelištu od 17. januara deo ove ulice biće zatvoren i autobusi Pantransporta će saobraćati izmenjenom trasom. Takođe se izmešta stajalište Pantransporta iz ulice Veljka Vlahovića u Cvijićevu ulicu.

Što se tiče javnog prevoza bitne su dve faze. Prva faza od Veljka Vlahovića do ulice Jovana Bijelića koja počinje 17. januara .Druga faza će biti od Jovana Bjelića do Radivoja Koraća. Što se tiče sadašnjeg režima saobraćaja na linijama 6 i 7 vozila iz centra grada saobraćaju redovnom trasom do ulica Veljka Vlahovića .Iz ulice Veljka Vlahovića skreču desno u Cvijićevu i nastavljaju ulicom Jovana Bjelića u Dušana Petrovića Šaneta i nastavljaju starom trasom do Vojlovice odnosno Rafinerije.

Zbog radova u ulici Dušana Petroviča Šaneta od srede je izmešteno stajalište autobusima Pantransporta koje se sada nalazi u Cvijićevoj ulici prekoputaOsnovne škole „Miroslav Antić“.

Biće van primene stajalište u ulici Veljka Vlahovića koje je u neposrednoj blizini škole a umesto njega uvedeno je stajalište koje se nalazi u Cvijićevoj ulici. Čim autobus skrene iz ulice Veljka Vlahovića postoji jedna betonska platforma gde će biti omogućen prijem i izlazak putnika iz vozila. Što se tiče smera iz Vojlovice i Rafinerije ka centru grada i Jabuci, tu će biti identična trasa Dušana Patrovića Šanaeta levo u Jovana Bjelića u Cvijićevu gde će skretati levo ka Veljka Vlahovića i nastavljati redovnom trasom. U tom slučaju nećemo imati privremena stajališta već koriste stajališta kod kula u ulici Dušana Petrovića Šaneta i naredno je u ulici Veljka Petrovića koje je već u primeni.

Radovi na izgradnji atmosferske kanalizacje u ulici Dušana Patrovića Šaneta počeli su 17. januara, planirano je da traje tri meseca i odvijaće se u tri faza i u skladu sa tim menjaće se trasa autobuske linije 6 i 7 i pomerati stajališta ukolko to bude neophodno.

(Pančevac/RTV Pančevo)

PANTRANSPORT PANČEVO: Izmene na linijama 6 i 7 zbog radova u Ulici Dušana Petrovića Šaneta

RADOVI U ULICI DUŠANA PETROVIĆA ŠANETA Ovo je izmenjena trasa javnog prevoza!