Cela Srbija pliva za ČASNI KRST: Na Srebrnom jezeru pobedila Iva Radošević iz Beograda koja ima 16 godina

Tradicionalno plivanje za časni krst organizuje se širom Srbije na praznik Bogojavljenje, ali i gde god ima Srba.

Pogledajte kako su plivali za Časni krst u Trstu.-

Ovako su plivali hrabri danas u reci Neretvi u Mostaru.

Časni krst u Čačku: Nakon nekoliko godina kada je prvi do cilja stizao Anđelko Kovačević, sada je došlo do smene generacija pa je do krsta prvi doplivao osamnaestogodišnji Jovan Kecović.

Ovo mi je drugi put da plivam za Časni krst, puno mi je srce što sam sada doplivao prvi. Velika je čast i ovo mi puno znači. Na ovaj način želim da dam svoj doprinos u očuvanju srpske tradicije i običaja. Nije bilo mnogo hladno, rekao je za RINU Jovan.

Vasilije Janjić prvi do Časnog krsta u Užicu, od 125 najhrabrijih.

Na Kosovu i Metohiji je zbog bezbednosti ove godine otkazano plivanje za Časni krst, a ovak je bilo prošle godine.

Zbog bezbednosne situacije na severu Kosova ove godine neće biti organizovana tradicionalna manifestacija Plivanje za Časni krst na jezeru Gazivode.

Konjanici sa Časnim krstom prodefilovali ulicama grada