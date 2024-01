BILBORD MI NIJE POMOGAO DA NAĐEM ONU PRAVU

Pančevac Luka Alerić jedan je od najpopularnijih tiktokera i influensera u Srbiji, a najveću pažnju privukao je bilbordom preko kog je tražio devojku. Poster koji se našao na ulazu u BIG tržni centar bila je višednevna tema u svim srpskim medijima, ali, kako kaže, nije uspeo da nađe svoju srodnu dušu.

Pančevac: Otkud ideja da se odlučiš na tako radikalni korak u potrazi za devojkom. Da li je to bila šala ili si bio ozbiljan u toj nameri?

Luka Alerić: U svakoj šali ima pomalo istine. Uvek sam hteo da budem na bilbordu i onda sam razmišljao šta bih mogao da stavim, a da bude interesantno i setio sam se toga. Znao sam da će to ljudima prvući pažnju kada budu prolazili. Nisam očekivao da će biti toliki bum i da će u celoj Srbiji pisati o tome, zvali su me i na mnoga gostovanja. Što se tiče devojaka, javljalo se dosta njih, bilo je puno poruka, na neke sam i odgovorio, ali nisam još pronašao onu pravu, tako da sam i dalje u potrazi.

Kako si počeo da se baviš tiktokom, da li si ranije imao iskustva sa društvenim mrežama?

– Kao i većina tiktokera i ja sam počeo u vreme korone, kada smo bili zatvoreni kod kuće. Bilo mi je zanimljivo da snimam za tu društvenu mrežu, u početku sam snimao videe sa mojom sijamskom mačkom i to mi je bilo interesantno da kačim, ništa drugo nisam radio. Onda mi se pojavila neka kreativnost i hteo sam da probam neke druge stvari, što se ljudima dopalo.

Snimaš neobičan sadržaj, šta je to što je prvo privuklo pažnju ljudi na tvom profilu?

– Najviše sam pažnje privukao videima sa patkom, koju sam imao za kućnog ljubimca. To je ljudima bilo zaniljivo da gledaju i meni da snimam, jer smo bukvalno živeli zajedno u stanu. Vodio sam je svuda, bili smo i do Mekdonaldsa zajedno, vodilo sam je na povocu da pliva u Tamišu, tako da videla je dosta. Ali imao sam problem sa komšijama, zato što postoji neko pravilo da domaće živoinje ne smeju da se drže u centru grada, tako da sam morao da je odvedem u zoološki vrt u Beogradu, gde je redovno posećujem, čak mislim da me i prepozna.

Kakav sadržaj trenutno snimaš?

– Sad se dosta fokusiram na putovanja u vidu izazova gde mi neko napiše gde da odem i šta da uradim tamo, npr. ,,Idi u Francusku na baget“ i onda odem tamo, snimim video i vratim se. Najgledaniji video je kada sam išao u Rumuniju na mekdonalds, ima preko 2 miliona pregleda. Ljudi mi dosta pišu i onda skrolujem komentare i biram gde da idem, tako da je sve realno.

Šta je najluđe što su ti ljudi zadali kao izazov, a da si ga ispunio?

– Vozio sam mali dečji auto na Slaviji u Beogradu, sva sreća nisam imao problema sa policijom. Izabrao sam vreme kada nije bila gužva, kad ima manje saobraćaja. Drug je držao daljinski upravljač i upravljao autićem u kojem sam sedeo. Napravio sam polu-krug i onda su prišla dva policajca, objasnio sam im da snimamo, pa su nas pustili. Skakao sam i padobranom iz aviona, to mi je isto neko napisao kao izazov.

Da li si objavio neki video za koji si mislio da neće biti gledan, ali je dobro prošao?

– To je bio video za kafić ,,Zvuci srca“ u Beogradu. Tamo rade ljudi sa Daunovim sindromom i sa invaliditetom. Objavio sam viideo čisto malo da ispromovišem njihov rad, ali sam mislio da ljudi znaju za to mesto. Specifično je po tome što se ne plaća piće, već se daje onoliko novca koliko želiš.Ali kako ljudi nisu znali za to, video je otišao baš viralno, čak ga je i glumac Miloš Biković podelio na instagram storiju.

Često snimaš u Pančevu, koje ti je omiljeno mesto?

– Trudim se da Pančevo promovišem i želim da se zna odakle sam. Volim Tamiš, to mi je omiljeni deo grada, tamo sam zasadio drvo i rekao sam da ću za svakog stotog pratioca da zasadim po još jedno i trebalo bi uskoro, da zasadim oko 20 stabala.

Da li vidiš sebe i za par godina kao tiktokera, kako zamišljaš neku bilisku budućnost?

– Skoro sam razmišljao o tome, ali nemam neki plan, za sad živim danas za sutra, voleo bih da napredujem, da imam tu neku svoju fan bazu ljudi koji vole moj sadržaj i kojima će se dopasti šta god da objavim, ali već idem ka tome. Želeo bih da snimim u budućnosti neki dugometražni film. Takođe, razmišljao sam da osnujem i eko organizaciju, gde bismo sadili drveće, čistili grad, gde bismo se bavili eko pitanjima u Pančevu kako bismo promenili svest kod ljudi. Pančevo je poznato po lošem vazduhu i zbog toga je na lošem glasu i to bih voleo nekako da promenim, ali to je dugačak proces.

(Pančevac/Mirko Popović)

