UPIS U SREDNJE ŠKOLE: Smanjuje se broj učenika u odeljenjima

Ostalo je još dve nedelje do prijemnog ispita za upis na smer računarstvo i informatiku za učenike sa posebnim sposobnostima. U pančevačkoj Gimnaziji ovo je jedan od najpopularnijih smerova, te je broj kandidata veći od planiranog (20 slobodnih mesta), a prošle godine bilo je potrebno da se osvoji minimum 205,24 boda kako bi se obezbedilo jedno od mesta. Nedavnim izmenama zakona otežan je upis u srednju školu, međitim, osnovce koji se kane da nastave školovanje na ovom smeru, ova izmena ne dotiče zato što je kvota razreda i dalje dvadeset učenika. Što se drugih srednjih škola tiče, stvar se drastično menja. Naime, smanjuje se broj učenika u odeljenjima, tako da će za popularne gimnazije (prirodne i drištvene smerove) i pojedine profile stručnih škola biti potrebno više bodova nego prethodnih godina. Izmenama zakona, od naredne školske godine u osnovnim i srednjim školama u odeljenje maksimalno može da se upiše 28 učenika. Do sada je moglo 30. Prosta računica kaže da su gimnazije u proseku upisivale po 10 odeljenja, to znači da će ove godine upisati 20 učenika manje, što je dve trećine jednog odeljenja. Zaposleni u školama procenjuju da će manji broj učenika u odeljenju povećati upisni prag za bod, dva, a možda i tri. Stoga savetuju roditelje i maturante da dobro izvagaju kada dođe vreme za upisivanje liste želja. Jednostavno, ukoliko se budu opredeljivali prema bodovnom pragu od prošle godine, treba da računaju da on ove godine neće biti isti. Naravno, upisni uvek zavisi od toga kako će budući srednjoškolac uraditi završni ispit i kakav je uspeh ostvario tokom osmogodišnjeg školovanja, ali, smanjenje broja učenika u odeljenjima dodatno podići upisni prag. Naime, na upisu u srednju školu presuđuje decimale, a onda gore navedeno igra veliku ulogu i može da presudi da li će dete upisati željenu školu ili ne. Ljudi iz struke ističu da bi ova mera mogla podići kvalitet najpopularnijih škola, jer će selekcija biti bolja. S druge strane, niko ne treba da brine da dete neće biti upisano u srednju školu jer postoji veliki broj stručnih škola koje ne mogu da popune upisne kvote. Najvažnije je da učenici neće ostati neupisani, ali sigurno neće svi moći da upišu željenu školu.

Da podsetimo, izmene zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju usvojene su prošle godine, a koji stupaju na snagu od školske 2024/25. godine i odnose se samo na odeljenja prvog razreda. Prema sadašnjim propisima odeljenja broje do 30 učenika, dok Zakon o osnovnom obrazovanju predviđa da izuzetno, odeljenje istog razreda u osnovnoj školi može da ima do 33 učenika, uz saglasnost Ministarstva prosvete. Novim propisima broj učenika je smanjen za dva, a u osnovnim školama izuzetno, odeljenje istog razreda može da ima do 31 učenika, takođe uz saglasnost Ministarstva prosvete. Smanjenje broja učenika u odeljenju predloženo je u sklopu mera za borbu protiv vršnjačkog nasilja. Sindikati su tražili da u odeljenjima maksimalno bude po 24 učenika, ali je Ministarstvo prosvete izašlo sa kompromisnim rešenje od 28 učenika. Ta novina je uneta u izmene zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju.

Z.S