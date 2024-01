ĐOKOVIĆ PROTIV SINERA ZA FINALE AO Italijan ozbiljna prepreka za Noleta, nije izgubio nijedan set na turniru!

Najbolji teniser sveta Novak Đoković, desetostruki osvajač Australijan opena, sastaće se u polufinalu u Melburnu sa Italijanom Janikom Sinerom, četvrtoplasiranim na svetskoj listi.

Talentovani italijanski igrač je u četvrtfinalu ubedljivom igrom savladao Rusa Andreja Rubljova (peto mesto) sa 6:4, 7:6 (7:5), 6:3.

Meč je počeo pola časa pre ponoći po lokalnom, a trajao je 2 časa i 38 minuta.

Đoković, koji na „Rod Lejver“ areni nijednom nije poražen ni u polufinalu ni u finalu, srešće se sa sve zahtevnijim rivalom u petak (satnica se očekuje).

Novak Đoković – Janik Siner, međusobni dueli

Novak Đoković i Janik Siner igrali su dosad šest puta, a iako Nole vodi sa 4:2 u pobedama, nedavno je izgubio dva, i to od poslednja tri susreta sa ovim italijanskim rivalom.

Siner je Noleta pobedio u grupnoj fazi završnog mastersa u Torinu (Srbin mu se potom revanširao u finalu), a onda je Đokovića savladao i na Dejvis kupu.

I ne samo to, nego je Italijan „produžio“ tu sjajnu formu i na Australijan open, na kome je odigrao 15 setova – i svih 15 rešio u svoju korist.

