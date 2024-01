PROSEČNA VISINA ŽENA NA SVETU: Najviše su Holanđanke, a evo na kom mestu su Srpkinje

Svaka dama obožava da pored sebe ima visokog muškarca i da se ušuška u njegovom naručju gde se oseća sigurno.

I muškarci žele da imaju pored sebe onu koju će da štite i da je zagrle. A znate li koja je prosečna visina žena širom sveta?

Naravno da se od zemlje do zemlje brojke razlikuju, a ovo je spisak deset zemalja od one gde su žene najviše do one gde su žene najniže.

Možete li da pretpostavite na kom mestu se nalaze Srpkinje?

Najviše su Holanđanke sa prosečnom visinom od 170,36 cm, a prate ih Crnogorke (169,96) i Dankinje (169,47), piše „World population review„.

Lista najviših žena sveta:

Holandija 170,36

Crna Gora 169,96

Danska 169,47

Island 168,91

Letonija 168,81

Estonija 168,66

SRBIJA 168,29

Bosna i Hercegovina 167,47

Češka 167,96

Litvanija 167,63

(Pančevac/marieclaire.rs)

