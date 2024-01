DEČAK (9) 2 GODINE ŽIVEO SAM: Hranio se kolačima i konzervama, išao u školu i dobro učio! Majka živela sa partnerkom

Majka u Francuskoj osuđena je na 18 meseci zatvora zato što se nije brinula za svog 9 godina starog sina i to pune dve godine.

Dete ove Francuskinje bilo je samo tokom dve godine, od od 2020. do 2022. kada je ostavljen da živi sam u stanu u gradu Nersacu.

On je preživljavao jedući kolače, konzerve i ukradeni paradajz. Majka je za to vreme živela sa partnerkom u drugom stanu, udaljenom pet kilometara, i s vremena na vreme bi došla, samo da poseti dete, piše CNN, a prenosi portal Index.

Gradonačelnica francuskog mesta gde se sve odigralo navela je kako dečak često nije imao toplu vodu ili uključeno greanje. Uprkos svemu, nastavio je da ide u školu i bio je dobar učenik. Šta se dešavalo sa detetom saznalo se tek kada je majka zamolila socijalne službe da joj pomognu kupiti hranu.

Evo kako su razotkrili majku

– Upoznala sam detetovu majku u maju 2022. Rekla je da ima finansijskih problema. Dali smo joj četiri bona za hranu, ali je umesto toga uzela procesirane namirnice, pa mi je to postalo sumnjivo. Kontaktirala sam stanare zgrade i neki su mi rekli kako dečak zapravo živi sam. Povezala sam što se događa i pozvala policiju – rekla je gradonačelnica.

Dete je preuzela socijalna u oktobru.

(Pančevac)