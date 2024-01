VITMAN O GRADNJI U 2024. Grad će dobiti novo lice

Na poslednjoj sednici Skupštine grada Pančeva u 2023. godini gradonačelnik Aleksandar Stevanović je, predstavljajući budžet Grada za 2024, rekao da će biti „razvojni i investicioni”, pa je u svom izlaganju u kratkim crtama govorio o tome šta to podrazumeva. Kako bi čitateljke i čitaoci „Pančevca” bili upoznati s detaljima u vezi s tim šta će se sve graditi na teritoriji našeg grada tokom ove godine, razgovarali smo s Majom Vitman, gradskom menadžerkom.

Na samom početku Maja Vitman je rekla da su u timu predstavnika Grada koji se bave planiranjem i investicijama svi Pančevke i Pančevci, lokalpatriote, pa im je „lokal na prvom mestu”. Dodala je:

– Razgovori sa građankama i građanima, kao i veliki broj dopisa doprineli su da svaka investicija bude smislena s ciljem rešavanja višedecenijskih problema. Kao tim što se uspešno hvata ukoštac s problemima i rešava ih, usmereni smo na ciljeve koji se odnose na veliki broj projekata u toku, ali i u pripremi. To nas čini veoma zadovoljnim i spremnim da ambiciozno nastavimo gde smo stali. Ovo je još jedna godina kontinuiteta fantastičnih razvojnih projekata zasnovana na politici predsednika republike Aleksandra Vučića. Planom razvoja grada za period od 2022. do 2028, kao i Srednjoročnim planom od 2023. do 2025, definisali smo strateški najvažnije investicije, ali isto tako i one koje su po svojoj nameni bitne, iako nisu kapitalne.

Maja Vitman je potom naglasila da će ovo, pre svega, biti godina velikih kapitalnih investicija. Kada se radi o putnoj infrastrukturi, u fokusu su rekonstrukcija Ulice Dimitrija Tucovića i druga faza rekonstrukcije Ulice kneza Mihaila Obrenovića na Tesli. Za radove u Ulici Dimitrija Tucovića Grad je bio spreman još 2020, ali su zbog pandemije ugovori raskinuti za tadašnje finansiranje. Gradska menadžerka objašnjava:

– Iskoristili smo period „zatišja” i preprojektovali ulicu u skladu sa zahtevima građana, koji su na prezentaciji imali primedbe i sugestije. Sada imamo ugovor, koji je potpisan sa izvođačem još 3. novembra prošle godine, a radovi će krenuti čim se za to steknu vremenski uslovi. Vrednost radova je oko 363 miliona dinara i sufinansira ih Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine. Radovi će se, naravno u fazama, izvesti na saobraćajnici za dvosmerni saobraćaj dužine 1.254 metara i širine sedam metara, od Ulice Moše Pijade do Knićaninove. Planirani su radovi na kompletnoj rekonstrukciji obostranih pešačkih staza u širini od 1,6 metara, za šta ćemo koristiti behaton ploče. Uradićemo i biciklističku stazu od asfalt betona koja je projektovana od Ulice Uroša Predića do Knićaninove za dvosmerni saobraćaj, u dužini od oko 770 metara. Razlog zbog kog nije bilo izvodljivo da se prostire od Ulice Moše Pijade jeste nedovoljna širina ulice. Nova ulica će imati oko 244 parking-mesta, od kojih je 12 za osobe sa invaliditetom.

U sklopu ovih radova biće rekonstruisana i saobraćajnica u Ulici Uroša Predića ka Tamišu, u širini od šest i dužini od 87 metara, kako bi Grad odgovorio na zahteve građana i obezbedio im dodatna parking-mesta zbog neposredne blizine Mesne zajednice, vrtića „Crvenkapa” i Preobraženske crkve.

– Svakako, predmetnim radovima izvešće se rekonstrukcija vodovodne mreže i gasovoda, kao i izgradnja atmosferske kanalizacije sa slivničkim vezama. S ciljem podizanja nivoa bezbednosti biće postavljeni semafori na raskrsnicama Ulice Dimitrija Tucovića sa ulicama Uroša Predića i Ive Kurjačkog. Pored navedenog, biće rekonstruisana kompletna mreža javnog osvetljenja, pri čemu će biti postavljene savremene svetiljke s LED tehnologijom. Predviđeno je ukupno 113 novih stubova javnog osvetljenja: 46 visine deset metara u Ulici Dimitrija Tucovića, 30 visine deset metara s dodatnom svetiljkom za trotoare na visini od četiri metra, tri stuba visine deset metara u Ulici Uroša Predića i 34 stuba visine četiri metra u Ulici Dimitrija Tucovića. Verujemo da će ovo biti još jedna prelepa ulica, poput Ulice cara Lazara, kada imamo u vidu njen značaj, položaj i loše stanje u kom se sada nalazi – kazala je gradska menadžerka.

Nakon završetka prve faze rekonstrukcije Ulice kneza Mihaila Obrenovića na Tesli, na osnovu potpisanog ugovora, ove godine će se radovi nastaviti pošto se stabilizuju vremenski uslovi. Maja Vitman je iznela detalje:

– Ukupna dužina saobraćajnice koja će se izvoditi je 680 metara, a obuhvatili smo oba kraka Ulice serdar Janka Vukotića, i to do OŠ „Isidora Sekulić” i ambulante „Novi svet”. Radovi se odnose na potez gde je završena prva faza, odnosno od Ulice Milke Marković do Ulice oslobođenja, i to za jednosmerni saobraćaj sa širinom kolovoza od tri i po metra. Pešačke staze će biti izgrađene obostrano u širini od dva metara. Planiraju se izgradnja 74 parking-mesta, rekonstrukcija vodovodne i fekalne kanalizacije i gradnja atmosferske mreže. Takođe, rekonstruisaćemo javno osvetljenje i postavićemo 46 novih stubova visine osam metara u Ulici kneza Mihaila Obrenovića i 39 stubova u Ulici serdar Janka Vukotića na udaljenosti od 20 metara.

Prema rečima Maje Vitman, veliku važnost radi bezbednosti kretanja i zbog drugih saobraćajnih aspekata ima rekonstrukcija puta ka Novoj deponiji, koja je pod ingerencijom JKP-a „Higijena”. Ovo će biti prvi radovi, oni koji će krenuti u 2024. godini. Ugovor je potpisan i obezbeđena su sredstva iz budžeta Grada – vrednost radova je 153 miliona dinara.

S. Trajković